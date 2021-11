Maskenpflicht gilt in Schulen ab Mittwoch auch wieder am Platz

Wegen der Corona-Lage in Baden-Württemberg gilt ab Mittwoch auch im Unterricht wieder Maskenpflicht. Außerdem werden die Test-Maßnahmen an Schulen verlängert.



"Die Alarmstufe bedeutet für die Schülerinnen und Schüler sowie für die Lehrkräfte, dass die Maske auch am Platz getragen werden muss. Es hat oberste Priorität zu verhindern, dass unser Gesundheitssystem überlastet wird. Deswegen haben wir das automatische Sicherungssystem installiert, das jetzt greift", teilte Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) in einer Mitteilung ihres Ministeriums mit. Die Maskenpflicht tritt mit der Corona-Alarmstufe wegen der hohen Auslastung der Intensivstationen im Land am Mittwoch in Kraft.

Regelungen für Veranstaltungen außerhalb der Schulen

Für schulische Veranstaltungen, die außerhalb des Schulgeländes stattfinden wie zum Beispiel Museums- oder Theaterbesuche gelten die Bestimmungen der Corona-Verordnung des Landes. Diese schreibt in der "Alarmstufe" beispielsweise für den Besuch in Museen, bei Ausstellungen oder Veranstaltungen die 2G-Regel vor. Das bedeutet für Schulen, dass nur noch geimpfte oder genesene Lehrkräfte und Begleitpersonen die Schülerinnen und Schüler bei Veranstaltungen außerhalb der Schule begleiten können. Für Schüler, die an den regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs teilnehmen, gibt es hingegen keine Änderungen. Sie können in allen Stufen teilnehmen, sie benötigen also in der Warnstufe keinen PCR-Testnachweis und können in der Alarmstufe auch teilnehmen, wenn sie nicht immunisiert sind.

Regelungen für Veranstaltungen in den Schulen

Für den Zutritt zu den Schulen und für die Teilnahme an Veranstaltungen in Schulen gilt unabhängig von der jeweiligen Stufe die 3G-Regelung. Das bedeutet: Der Zutritt ist nur immunisierten Personen oder mit negativem Testergebnis möglich, wobei ein negativer Antigentest ausreicht. Dies gilt auch in der Alarmstufe. Zudem gelten die Regelungen der Corona-Verordnung Schule zur Maskenpflicht. Dabei ist zu beachten, dass das 2G-Optionsmodell an Schulen nicht gilt. Auf die Maske kann also auch dann nicht verzichtet werden, wenn nur immunisierten Personen Zutritt gewährt wird. Diese Regelungen zum Zutritt und zur Maskenpflicht gelten auch für Elternabende, Konferenzen und Gremiensitzungen, die in der Schule stattfinden.

Corona-Tests in Schulen und Kitas bis Ende Februar

Als weitere Maßnahme will die Landesregierung die regelmäßigen Corona-Tests in Schulen und Kitas mindestens bis zu den Faschingsferien Ende Februar fortsetzen. Die entsprechende Vorlage des Sozialministeriums beschloss das grün-schwarze Kabinett am Dienstag. Ungeimpfte Kinder und Jugendliche müssen demnach bis Ende Februar dreimal die Woche einen Corona-Schnelltest machen. Bei PCR-Tests reichen zwei pro Woche. Die Regel gilt nicht für Geimpfte und Genesene. Bisher war geplant, nur bis Jahresende kontinuierlich zu testen.

Schulschließungen sollen verhindert werden

Das Sozialministerium veranschlagt für den Kauf der Tests und die Verteilung an die Schul- und Kitaträger weitere Kosten in Höhe von rund 64,5 Millionen Euro. Das Geld soll aus der Rücklage für Corona-bedingte Haushaltsrisiken entnommen werden. Zur Begründung heißt es, es habe "oberste Priorität", Schulen und Kindertagesstätten offen zu halten. Nur durch engmaschige Tests könnten ein "unkontrolliertes Ausbruchsgeschehen verhindert und ein dauerhafter Präsenzbetrieb gewährleistet werden", heißt es weiter.

Sozialministerium rechnet mit weiterem Anstieg der Neuinfektionen bei Kindern

Ein Viertel aller Corona-Infizierten in Baden-Württemberg sind Kinder und Jugendliche. Das Sozialministerium geht davon aus, dass diese Zahl weiter steigen wird. Deshalb sollen die Tests mit genügend Vorlauf bestellt werden, "da ansonsten eine pünktliche Belieferung der Schulen nicht mehr gewährleistet werden kann mit der Folge, dass gegebenenfalls Anfang Januar 2022 Schulschließungen drohen", so die Kabinettsvorlage. Laut Kultusministerin Schopper liegt die Quote der vollständig Geimpften unter 18 Jahren bereits bei 40 Prozent, obwohl erst seit August eine Impfempfehlung vorliegt.