Bis zu den Faschingsferien: Landesregierung plant regelmäßige Corona-Tests an Schulen und Kitas

In Baden-Württemberg sollen sich Kinder an den Schulen und in den Kitas bis Ende Februar regelmäßig testen müssen. Das steht in einer Kabinettsvorlage des Sozialministeriums.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg steigt weiter an. Am Montag (15.11.) lag die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 377. Als eine Maßnahme plant die Landesregierung wohl nun, die regelmäßigen Corona-Tests in Schulen und Kitas mindestens bis zu den Faschingsferien Ende Februar fortzusetzen. Das geht aus einer Kabinettsvorlage des Sozialministeriums hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Ungeimpfte Kinder und Jugendliche müssen demnach bis Ende Februar dreimal die Woche einen Corona-Schnelltest machen. Bei PCR-Tests reichen zwei pro Woche. Die Regel gilt nicht für Geimpfte und Genesene. Bisher war geplant, nur bis Jahresende kontinuierlich zu testen. Baden-Württemberg Corona-Beschränkungen für Ungeimpfte kommen "Alarmstufe" tritt wohl am Mittwoch in Kraft Baden-Württemberg steht kurz vor der "Alarmstufe" mit weiteren Einschränkungen für Ungeimpfte. Auf den Intensivstationen werden inzwischen 406 Menschen wegen einer Corona-Infektion behandelt. mehr... Schulschließungen sollen verhindert werden Das Sozialministerium veranschlagt für den Kauf der Tests und die Verteilung an die Schul- und Kitaträger weitere Kosten in Höhe von rund 64,5 Millionen Euro. Das Geld soll aus der Rücklage für Corona-bedingte Haushaltsrisiken entnommen werden. Zur Begründung heißt es, es habe "oberste Priorität" Schulen und Kindertagesstätten offen zuhalten. Nur durch engmaschige Tests könnten ein "unkontrolliertes Ausbruchsgeschehen verhindert und ein dauerhafter Präsenzbetrieb gewährleistet werden", heißt es weiter. Sozialministerium rechnet mit weiterem Anstieg der Neuinfektionen bei Kindern In Baden-Württemberg sind ein Viertel aller Corona-Infizierten Kinder und Jugendliche. Das Sozialministerium geht davon aus, dass diese Zahl weiter steigen wird. Deshalb sollen die Tests mit genügend Vorlauf bestellt werden, "da ansonsten eine pünktliche Belieferung der Schulen nicht mehr gewährleistet werden kann mit der Folge, dass gegebenenfalls Anfang Januar 2022 Schulschließungen drohen", heißt es in der Kabinettsvorlage.