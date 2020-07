Änderungen in Kraft getreten

Änderungen in Kraft getreten Neue Coronaregeln ab 1. Juli - das sollten Sie wissen

Von 1. Juli an gilt die neue Corona-Verordnung der baden-württembergischen Landesregierung. Was ist jetzt wieder möglich? Auf was müssen Sie achten? Hier finden Sie Antworten.

Dauer 1:09 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Neue Coronaregeln ab 1. Juli - das sollten Sie wissen Video herunterladen (2,9 MB | MP4)