In immer mehr Stadt- und Landkreisen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz schon mehrere Tage über 10. Damit ändern sich auch einige Corona-Regeln.

Mehr als ein Drittel der Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg überschreitet mittlerweile die 10er-Inzidenz-Marke. Hält dies mehrere Tage an, gilt laut neuer Corona-Verordnung vom 28. Juni die Inzidenzstufe 2 (10 bis 35). Aktuell sind zehn Kreise im Land betroffen (Stand 19.7.).

Diskotheken müssen wieder schließen

Das hat Folgen für den Alltag: Einige Lockerungen werden rückgängig gemacht. Statt 25 Personen aus beliebig vielen Haushalten dürfen sich nur noch 15 Personen aus maximal vier Haushalten treffen. Bei privaten Veranstaltungen sind maximal 200 Personen zugelassen. In geschlossen Räumen gilt der Nachweis einer Genesung, Impfung oder ein negativer Test.

Öffentliche Veranstaltungen im Freien dürfen nur noch mit 750 Personen stattfinden. Außerdem gilt Maskenpflicht. Diskotheken müssen wieder schließen.

Für folgende Bereiche gibt es keine Veränderungen: Museen, Galerien, Bibliotheken, Gastronomie und Einzelhandel. Auch touristischer Verkehr ist weiterhin erlaubt.

Immer öfter tritt Inzidenzstufe 2 in Kraft

In Baden-Württemberg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in 16 der 44 Stadt- und Landkreise aktuell bei über 10 (Stand: 19. Juli). Die Inzidenzstufe 2 betrifft zehn davon: Zu den Städten Karlsruhe, Heidelberg, Baden-Baden, Ulm und Stuttgart kamen am Sonntag der Landkreis Heidenheim und am Montag die Landkreise Rastatt, Lörrach sowie die Stadt Freiburg dazu. Ab Dienstag gilt die Stufe 2 auch im Hohenlohekreis.