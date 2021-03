Auch am Freitag zeigt die Tendenz bei den Coronavirus-Zahlen in Baden-Württemberg in die falsche Richtung: nach oben. Der Kreis Schwäbisch Hall überschreitet sogar die 200er-Marke.

Die landesweite Corona-Inzidenz in Baden-Württemberg steigt weiter an. Laut Landesgesundheitsamt stieg der Wert am Freitag (Stand 16 Uhr) auf 69,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Am Vortag hatte der Wert noch bei 66,1 gelegen, in der Vorwoche bei 57,3. Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen stieg am Freitag um 1.519 Fälle, das sind rund 500 neue Fälle mehr als am Freitag vor einer Woche.

Kreis Schwäbisch Hall über Corona-Inzidenz von 200

Beim Blick auf die Landkreise sticht vor allem der Kreis Schwäbisch Hall heraus. Hier liegt die Sieben-Tage-Inzidenz mittlerweile bei 216. Damit knackt der Kreis als einziger in Baden-Württemberg wieder die 200er Marke. Inzwischen handelt es sich bei rund 70 Prozent der Infektionen um die britische Variante, sagte der Sozialdezernent des Kreises Schwäbisch Hall, Gerald Diem, dem SWR am Donnerstag.

Vor allem die Stadt Crailsheim im Kreis Schwäbisch Hall hat sich zu einem bundesweiten Corona-Hotspot entwickelt. Diverse Ausbrüche in Einrichtungen und Betrieben haben die Inzidenz auf 500,1 ansteigen lassen. Die Stadt hat deshalb die weitere Öffnung der Schulen vorerst verschoben.

Sieben weitere Kreise über 100er-Inzidenz

Neben dem Kreis Schwäbisch Hall weisen sieben weitere Landkreise in Baden-Württemberg eine Inzidenz von über 100 auf: Der Alb-Donau-Kreis (102,5), der Landkreis Emmendingen (102,8), der Landkreis Freudenstadt (104,9), der Hohenlohekreis (100,3), der Landkreis Rastatt (121,0), der Landkreis Sigmaringen (100,9) und der Stadtkreis Mannheim (101,7).

Nur noch Tübingen und Pforzheim unter Inzidenz von 35

Die kritische Grenze von 35, ab der weitere Lockerungen möglich werden, unterschreiten nur noch zwei Kreise: der Landkreis Tübingen (33,7) und die Stadt Pforzheim (34,1).

Derzeit befinden sich 240 an Covid-19 Erkrankte in Baden-Württemberg in intensivmedizinischer Behandlung, davon werden 129 invasiv beatmet. 85,7 Prozent der Intensivbetten sind belegt. Geimpft sind inzwischen im Land insgesamt 787.088 Menschen - 26.131 mehr als am Donnerstag vermeldet. 359.441 haben durch die Zweitimpfung den vollen Schutz.