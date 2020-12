Am zweiten Tag in Folge melden die Behörden in Baden-Württemberg einen neuen Höchstwert bei den Todesfällen im Zusammenhang mit Covid-19. Sechs Regionen liegen bei einer Inzidenz von mehr als 300.

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Baden-Württemberg am Dienstag (Stand 16 Uhr) um weitere 3.000 Fälle gestiegen (gesamt: 217.454). Im Vergleich zum Dienstag vor einer Woche (3.295 Fälle) ist die Zahl damit leicht rückläufig.

Zahl der Todesfälle auf neuem Höchststand

Bei den Todesfällen meldet das Landesgesundheitsamt (LGA) jedoch zum zweiten Mal in Folge einen neuen Tageshöchstwert. 166 weitere Menschen sind demnach an oder mit dem Coronavirus gestorben (insgesamt: 4.266). Vor einer Woche lag der Tageswert noch bei 104 Toten.

In intensivmedizinischer Behandlung sind nach Daten des Divi-Intensivregisters derzeit 609 Covid-19-Erkrankte, wie die Behörde weiter mitteilte. Davon werden 324 künstlich beatmet. Derzeit sind 85,8 Prozent der 2.433 betreibbaren Intensivbetten im Land belegt.

Neckar-Odenwald-Kreis neuer landesweiter Corona-Hotspot

Die Zahl der "Extrem-Hotspots" mit Sieben-Tages-Inzidenzen von mehr als 300 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen stieg um einen weiteren Landkreis auf nun sechs. Während sich die Situation im Kreis Rottweil im Vergleich zum Vortag leicht verbesserte, weist der Neckar-Odenwald-Kreis mit einem Wert von 379,4 den derzeitigen Höchstwert in Baden-Württemberg auf. Auch der Kreis Calw, der Enzkreis und die Städte Pforzheim und Heilbronn liegen weiter bei Inzidenzen von über 300. Eine Inzidenz von unter 100 kann weiterhin keiner der 44 Stadt- und Landkreise aufweisen. Die landesweite Inzidenz sank leicht auf 202,1 (Montag: 207,8).

Kritik an Umgang mit Corona-Regeln im Landkreis Rottweil

Der Kreis Rottweil hatte am Montag beinahe eine Inzidenz von 400 erreicht (399,6). Dieser Wert sank am Dienstag leicht auf 372,5. "Wir haben eine deutliche Zahl an Infektionen in den Pflegeheimen des Kreises mit einem insgesamt diffusen Infektionsgeschehen im Kreis", erklärte Landrat Wolf-Rüdiger Michel am Dienstag in Rottweil. Michel übte in dem Zusammenhang scharfe Kritik an den Bürgerinnen und Bürgern, die aus seiner Sicht teilweise zu lax mit der Situation umgehen würden.