In Baden-Würtemberg hat das Landesgesundheitsamt am Mittwoch mehr als 4.000 neue Fälle gemeldet. Verschärfungen der Bundes-Notbremse soll es aber nicht geben.

Die Corona-Lage in Baden-Württemberg bleibt weiter angespannt. Das Landesgesundheitsamt meldete am Mittwoch (Stand 16 Uhr) 4.087 Corona-Neuinfektionen. Am Mittwoch vor einer Woche waren es 4.813 Neuinfektionen. Die Zahlen am Mittwoch sind mit die höchsten der Woche, da hier viele Nachmeldungen vom Wochenende mit eingerechnet werden.

Inzidenzwert sinkt leicht

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche ist dagegen den zweiten Tag in Folge leicht gesunken. Die sogenannnte Sieben-Tage-Inzidenz lag nach Angaben des Landesgesundheitsamtes am Mittwoch bei 188,9, am Dienstag noch bei 191,9. Am Wochenende hatte es noch so ausgesehen, als ob der Wert über 200 steigen könnte.

Landesregierung will Notbremse vorerst nicht verschärfen

Ministerpräsident Winfried Kretschmann(Grüne) hatte für den Fall eines weiteren Anstiegs des Inzidenzwertes nicht ausgeschlossen, dass die Ausgangsbeschränkungen verschärft werden könnten. Davon sieht die Landesregierung nun vorerst ab. Regierungssprecher Rudi Hoogvliet sagte der Deutschen Presse-Agentur, angesichts der leichten Absenkung der Neuinfektionen werde es vorerst keine Verschärfung geben. Die Regierung bleibe aber "in Habachtstellung" und beobachte die Entwicklung von Tag zu Tag weiter genau.

Fünf Landkreise unter Inzidenz von 100

Fünf von 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg sind derzeit unter dem Inzidenzwert von 100, ab dem die Notbremse unter anderem mit Ausgangsbeschränkungen gilt. Das sind die Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald (70,6), Emmendingen (73,3), der Main-Tauber-Kreis (90,6) sowie die Städte Freiburg (91,7) und Heidelberg (62,5).

Erstmals Mutante aus Indien entdeckt

Bei zwei Reiserückkehrern aus Indien wurde die Corona-Variante B.1.617 aus Indien nachgewiesen. Nach Angaben des Sozialministeriums wurden beide Infizierte isoliert, enge Kontaktpersonen der Infizierten befänden sich in Quarantäne. Folgefälle habe es nicht gegeben, teilte das Ministerium der Deutschen Presse-Agentur mit. Darüber hinaus gab es demnach im Labor fünf weitere Nachweise der Mutante. Die Gesundheitsämter und das Landesgesundheitsamt ermitteln dazu, hieß es.

Ob die Variante besonders ansteckend oder tödlich ist, ist wissenschaftlich bisher nicht erwiesen. In Indien wütet derzeit eine heftige Infektionswelle. Am Mittwoch wurden dort 360.960 Corona-Neuinfektionen gemeldet.

Mehr als 2,6 Millionen Menschen in Baden-Württemberg geimpft

In Baden-Württemberg sind inzwischen 2.642.004 Menschen geimpft (Stand 27.4). Insgesamt 788.404 Menschen haben durch die Zweitimpfung den vollen Schutz. Das sind 7,1 Prozent der Bevölkerung.