Das Wetter spielt mit, die Inzidenzen gehen zurück. Landesweit können die Menschen wieder "mehr" genießen - nicht nur "Modellprojekte". Corona-Regeln gelten aber weiter.

Immer weniger Neuinfektionen mit dem Coronavirus werden gemeldet - und in Kunst, Kultur und Sport geht immer mehr. Was Sie ab Samstag oder in den kommenden Tagen in Baden-Württemberg wieder erleben können, gibt's hier im kleinen Überblick.

Stocherkahnfahrten auf dem Neckar in Tübingen

Seit Samstag wieder möglich: Stocherkähne fahren mit Gästen über den Neckar bei Tübingen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

Der Tübinger Verkehrsverein bietet seit Samstag wieder öffentliche Stocherkahnfahrten auf dem Neckar an. Mitfahren können Einzelpersonen oder Gruppen mit nicht mehr als vier Personen. Tickets gibt es nur im Vorverkauf bei der Tourist-Info an der Neckarbrücke. Es gelten Hygiene- und Abstandregeln, auch ein Mund-Nasenschutz ist Pflicht.

Immer mehr Museen öffnen

Auch das Experimente-Museum "Explorhino" in Aalen kann wieder erlebt werden. SWR Frank Polifke

Das Alamannenmuseum in Ellwangen (Ostalbkreis) ist seit Samstag wieder zu den üblichen Zeiten geöffnet. Besucher müssen am Eingang einen negativen Corona-Test vorzeigen oder nachweislich geimpft beziehungsweise von Covid-19 genesen sein. Diese sogenannte "3G-Regel" gilt auch im Museumsdorf Kürnbach (Kreis Biberach) und für das "Explorhino" in Aalen, ab sofort wieder aufmachen.

Viele Öffnungen auch in und um Heilbronn

Vom Vorplatz der Kunsthalle Würth in Schwäbisch Hall ist der Blick auf die Altstadt beeindruckend SWR Anno

In der Region Heilbronn-Franken öffnet in Schwäbisch Hall die Kunsthalle Würth und im Kreis Heilbronn sind die Freibäder Weinsberg und Neudenau wieder offen. Wie im vergangenen Sommer vergeben die Kommunen Zeitfenster, für die Badegäste online Tickets kaufen können, wenn sie geimpft, genesen oder tagesaktuell getestet sind. Am Freitag (04. Juni) will die Stadt Heilbronn nachziehen und zwar mit den Freibädern Neckarhalde und Kirchhausen. Die Stadt Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) will die Innenstadt attraktiver machen, indem sie immer samstags Straßenkünstler auftreten lässt. Ab dem nächsten Wochenende sollen samstags auch die Bad Mergentheimer Parkhäuser kostenlos sein.

Kunst und Kultur rund um Karlsruhe

Eine Kunstinstallation schmückt den Schlosspark Karlsruhe. SWR Foto: Christoph Mautes

Am Wochenende starten wieder mehr und mehr kulturelle Veranstaltungen in und um Karlsruhe. In Durlach beginnt der Kultursommer mit Open-Air-Veranstaltungen. Das Kammertheater beginnt in Karlsruhe eine Freilicht-Tour durch ganz Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Fünf Stücke werden gezeigt, an diesem Wochenende geht’s los mit der Schlagerrevue Traumschöff und der Komödie Ciao Bella. Ebenfalls in Durlach startet Karlsruhes erstes Picknick-Kino. Auf zwei aufblasbaren Leinwänden werden Kinofilme gezeigt, die Besucher können es sich mit Picknickkörben und Decken gemütlich machen. Der Ton kommt über Kopfhörer, die vor Ort verteilt werden, um die Anwohner nicht zu stören. Außerdem macht das ZKM in Karlsruhe wieder auf und auch das Kloster Maulbronn (Enzkreis) darf wiedereröffnen. Für alle Kulturveranstaltungen gilt wie überall: Maskenpflicht und ein tagesaktueller negativer Coronatest sofern man nicht geimpft oder genesen ist.

Auch in diesem Jahr wieder "Konstanzer Sommerwiese"

Neben der Südwestdeutschen Philharmonie sollen auch Max Giesinger und Albert Hammond am Bodensee auftreten. Pressestelle Südwestdeutsche Philharmonie/Patrick Pfeiffer

Nach der Premiere 2020 wird ab Juli das Bodenseestadion unter Corona-Bedingungen erneut zum Festivalgelände: Mit Konzerten und Weinfesten. Auf der Bühne zu Gast sind unter anderem die Südwestdeutsche Philharmonie mit einer Hommage an die 80er, Max Giesinger und der britische Sänger Albert Hammond.

Auch in Mannheim Bäder wieder offen

Das Carl-Benz-Bad in Mannheim ist seit Samstag wieder offen. Da für den Freibadbesuch eine Dokumentationspflicht besteht und die Zahl der Badegäste begrenzt ist, werden nur Online-Tickets verkauft.

Der Sprungturm im Herzogenriedbad Mannheim fordert Mutige heraus. SWR

Ab dem 3. Juni öffnet die Stadt Mannheim dann auch das Parkschwimmbad Rheinau, das Freibad Sandhofen und das Herzogenriedbad im Stadtteil Neckarstadt. Voraussetzung für einen Besuch im Bad ist eine Registrierung, ein Online-Ticket sowie der Nachweis einer negativen Testung, Genesung oder Impfung.