Schulen in Baden-Württemberg können in den meisten Regionen des Landes ab kommender Woche teilweise regulären Unterricht anbieten. Das hat das baden-württembergische Kultusministerium bestätigt.

Nach den Osterferien ist die Schule in Baden-Württemberg mit reinem Fernunterricht gestartet. Ab kommender Woche soll es für Schülerinnen und Schüler in den meisten Regionen des Landes teilweise wieder regulären Schulunterricht geben.

Dabei sollen - unabhängig vom geplanten neuen Infektionsschutzgesetz des Bundes - Schulen in Gebieten unterhalb einer Corona-Inzidenz von 200 ab Montag einen Wechselbetrieb aus Präsenz- und Fernunterricht oder einen reinen Präsenzunterricht anbieten.

Hygieneregeln müssen eingehalten werden

Alle Jahrgangsstufen in sämtlichen Schularten könnten dies in einem Umfang tun, in dem die Einhaltung von Abständen und der übrigen Hygienevorgaben sowie die zur Verfügung stehenden Testangebote dies ermöglichten, hieß es in einem veröffentlichten Schreiben des Kultusministeriums an die Schulleitungen.

Sonderregelungen gelten in Stadt- und Landkreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Hier sollen die Schulen verpflichtend auf Fernunterricht umstellen. Am Mittwochabend lagen sieben baden-württembergische Kreise über dieser Schwelle.

Notbetreuung auch in Hochinzidenzgebieten

Unter anderem die Notbetreuung in den Jahrgangsstufen 1 bis 7 solle aber auch in diesen Hochinzidenzgebieten bestehen bleiben, hieß es. Darüber hinaus gilt nach Ministeriumsangaben an den Schulen künftig eine Testpflicht - unabhänging vom Inzidenzwert des jeweiligen Stadt- oder Landkreises.

Um am Präsenzunterricht teilnehmen zu können, sollen demnach zwei Testungen pro Woche durchgeführt werden. Geimpfte und von Corona genesene Menschen sollen allerdings von dieser Testpflicht befreit sein.