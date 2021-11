Strengere Regeln für Ungeimpfte: Corona-Warnstufe ab Mittwoch wird immer wahrscheinlicher

Über das verlängerte Wochenende ist die Zahl der Covid-Intensivpatienten in Baden-Württemberg weiter gestiegen. Der Wert von 250 ist deutlich überschritten - die Warnstufe droht.

Um die Intensivstationen in der Corona-Krise zu entlasten, wird der Druck auf ungeimpfte Menschen in Baden-Württemberg aller Voraussicht nach bereits von Mittwoch an erhöht. Das scheint mit Blick auf die steigende Zahl der Covid-Patientinnen und -Patienten in den Krankenhäusern geradezu sicher.

Zahl der Covid-Intensivpatienten weiter gestiegen

Auch über das verlängerte Wochenende mit dem Feiertag Allerheiligen ist die Zahl der Intensivpatientinnen- und -Patienten demnach weiter gestiegen. Nachdem am Freitag erstmals an einem Werktag der Wert von 250 überschritten wurde, ist die Zahl bis am Montag auf 276 angestiegen.

Am Dienstagmorgen verzeichnet das Land laut DIVI-Intensivregister (Stand: 6:15 Uhr) 277 Corona-Erkrankte auf den Intensivstationen. Entscheidend ist zwar erst die Zahl, die das Landesgesundheitsamt mit Stand 16 Uhr ausweist, jedoch wird es immer wahrscheinlicher, dass ab Mittwoch landesweit strengere Corona-Regeln in Kraft treten. Denn die Warnstufe wird ausgerufen, wenn die Covid-Patientenzahl an zwei Werktagen in Folge bei oder über 250 liegt - was am Dienstag der Fall wäre.

Strengere Corona-Regeln für Ungeimpfte

Kommt die Corona-Warnstufe, dürfte sich ein Haushalt nur noch mit fünf weiteren Personen treffen. Ausgenommen davon wären Genesene und Geimpfte, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren und Menschen, die sich zum Beispiel aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Paare, die in getrennten Wohnungen leben, gelten als ein Haushalt.

Zudem müssten Menschen, die weder gegen das Virus geimpft noch von einer Covid-19-Erkrankung genesen sind, in vielen Bereichen negative PCR-Tests vorweisen. Öffentliche Veranstaltungen, Museen, Theater, Kinos oder Restaurants können sie dann nur noch mit negativem PCR-Test besuchen - und müssen diesen auch selbst bezahlen.

Anders als bei den früheren Inzidenzstufen zählen bei dem inzwischen gültigen Warnsystem landesweite Werte und nicht mehr die einzelner Kreise.