Fragen und Antworten zur Corona-Warnstufe: Was gilt in Baden-Württemberg?

In Baden-Württemberg gilt ab Mittwoch die Corona-Warnstufe. Damit werden die Corona-Regeln vor allem für Menschen verschärft, die nicht immun sind. Wichtige Fragen und Antworten dazu.

Mit Beginn der Warnstufe am Mittwoch (3.11.), gelten in Baden-Württemberg schärfere Regeln, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Beschränkungen treffen praktisch nur diejenigen, die nicht genesen oder gegen das Virus geimpft sind. Was ändert sich konkret?

Ja. Die Anzahl von Teilnehmenden an privaten Treffen wie Hochzeiten oder Geburtstage wird nun auf einen Haushalt plus fünf weitere Personen begrenzt. Nicht mitgezählt werden dabei Geimpfte, Genesene und Personen bis einschließlich 17 Jahre. Ausgenommen sind außerdem all jene, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Paare, die nicht zusammenleben, werden als ein Haushalt gewertet.

Wie in der Basisstufe gilt in geschlossenen Räumen die 3G-Regel - nun sind jedoch nur noch PCR-Tests zugelassen. Im Freien herrscht keine PCR-Pflicht. Das gilt für öffentliche Veranstaltungen, genauso wie für Kultureinrichtungen wie Theater und Museen. Entscheiden sich Veranstalter für eine 2G-Pflicht beim Einlass, gilt in der Warnstufe jedoch die Maskenpflicht für Gäste und Beschäftigte - anders als in der Basisstufe.

Wer in die Kneipe oder ins Restaurant geht, muss wie in der Basisstufe eines der drei "G" nachweisen. Dort dürfen nun jedoch ebenso nur noch PCR-Tests anerkannt werden. In der Außengastronomie, die in der Basisstufe ohne Nachweis nutzbar ist, gilt ab jetzt ebenso 3G - hier reicht aber ein Schnelltest. Die Regel gilt auch für Mensen und Betriebskantinen.

Ja. Nach wie vor können sich Betriebe dazu entscheiden, nur Geimpfte und Genesene einzulassen (2G). In der Warnstufe müssen Beschäftigte und Gäste dann jedoch wieder Masken tragen. In der Basisstufe sind sie von dieser Pflicht befreit, sofern 2G gilt.

Wer Sportstätten wie Schwimmbäder besucht oder in Freizeitparks geht, muss geimpft, genesen oder getestet sein, wobei Letzteres nur noch mit PCR-Test möglich ist. Im Freien reicht ein normaler Test.

Ja. Ausgenommen von der PCR-Testpflicht in der Warnstufe sind Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahren und Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Dazu zählen auch Schwangere und Stillende, heißt es in der Corona-Verordnung. Für sie gibt es erst seit dem 10. September 2021 eine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO).

Im Übernachtungsgewerbe gilt auch in der Warnstufe die 3G-Regel, wobei negative Tests alle drei Tage erneuert werden müssen. Eine PCR-Testpflicht herrscht nicht.

In der Warnstufe dürfen nur noch geimpfte oder genesene (2G) Menschen in die Diskothek.

Nein. In beiden Bereichen ändert sich mit der Warnstufe nichts, es gilt die Maskenpflicht. Ladenbetreiber können sich für 2G entscheiden. Jedoch muss auch dann eine Maske getragen werden.

Beim Friseur oder im Nagelstudio gilt weiterhin 3G. Hier ist auch in der Warnstufe kein PCR-Test nötig.

Fast nichts. Nach wie vor gilt, dass alle Beschäftigten, die Außenkontakt haben, etwa zu Kundinnen und Kunden, sich zweimal in der Woche testen lassen müssen. Dabei reicht ein Antigen-Schnelltest, auch in der Warnstufe. Egal, ob sich ein Betrieb, zum Beispiel ein Restaurant, für 2G oder 3G entscheidet, Beschäftigte müssen in der Warnstufe immer eine Maske tragen. Beim 2G-Optionsmodell in der Basisstufe war diese Pflicht vor kurzem entfallen.

Seit 16. September gilt in Baden-Württemberg ein dreistufiges Warnsystem. Das Land rutscht von der Basis- in die Warnstufe, wenn 250 Intensivbetten an zwei Werktagen in Folge mit Covid-19-Patientinnen und -Patienten belegt sind - oder, wenn acht von 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern innerhalb von fünf Tagen mit Corona-Symptomen in eine Klinik eingeliefert worden sind. Dies ist ab dem 3. November der Fall. Es kehrt zurück in die Basisstufe, wenn die Schwelle wieder unterschritten wird, also die Intensivbettenbelegung an zwei Tagen wieder unter 250 rutscht. Oder, wenn weniger als acht von 100.000 Menschen im Land innerhalb von fünf Tagen ins Krankenhaus kommen.