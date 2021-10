per Mail teilen

250 Corona-Patienten oder -Patientinnen auf den Intensvistationen der Kliniken in Baden-Württemberg: Das ist die entscheidende Marke, bei der die "Corona-Warnstufe" im Land in Kraft treten würde. Am Freitag ist Baden-Württemberg mit 211 Intensivpatienten wieder ein Stückchen weiter davon entfernt.