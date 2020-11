Am Wochenende hat die Polizei in Baden-Württemberg mehrere "Corona-Partys" auflösen müssen. Das Innenministerium ist aber positiv gestimmt - insgesamt gebe es weniger Corona-Verstoße im Land.

Auch dieses Wochenende waren wieder zahlreiche Beamte im Einsatz, um die Corona-Regeln in Baden-Württemberg zu kontrollieren. Laut Innenministerium hat die Landespolizei bei ihren Kontrollen insgesamt 4.900 Verstöße gegen die aktuelle Corona-Verordnung festgestellt. Der größte Anteil - knapp 4.000 - waren Verstöße gegen die Maskenpflicht. Rund 750 der Verstöße betrafen die Bestimmungen bei Ansammlungen und privaten oder sonstigen Veranstaltungen.

Innenminister Strobl: Mehr Menschen halten sich an Corona-Regeln

Innenminister Thomas Strobl (CDU) zieht nach dem Wochenende eine positive Bilanz. Denn die Verstöße scheinen abzunehmen: Am vorherigen Wochenende waren es laut Innenministerium noch rund 5.640 Verstöße, davon nahezu 4.700 gegen die Maskenpflicht.

"Der Kontrolldruck hilft offensichtlich, dass sich mehr Menschen an die Regeln halten" BW-Innenminister Thomas Strobl (CDU)

Polizei musste auch dieses Wochenende "Corona-Partys" in BW auflösen

Die größte Party am Wochenende meldete die Polizei im Kreis Göppingen. In Zell unter Aichelberg feierten etwa 30 Gäste in einem Gewerbegebiet mit lautstarker Musik. Zeugen hatten auf die Feier hingewiesen. Beim Eintreffen der Beamten waren die zwei Organisatoren laut Polizei stark angetrunken. Sie reagierten aggressiv auf die Anweisungen der Polizei, weshalb diese Verstärkung anforderte. In der Zwischenzeit konnten die Feiernden durch einen Hinterausgang flüchten. Auf die beiden Organisatoren der unerlaubten Party kommen nun mehrere Anzeigen zu.

Auf SWR-Anfrage teilte das zuständige Polizeipräsidium in Ulm mit, dass es bisher kein größeres Problem im Bereich der Privatfeiern gebe. Zwar müsse man immer mal wieder eine Corona-Party auflösen. Derzeit könne man aber noch von Einzelfällen sprechen.

Auch am Freitagabend gab es im Land mehrere "Corona-Feiern"

In der Nacht auf Samstag musste die Polizei in Mannheim und Heidelberg mehrere Partys mit Feiernden auflösen, die gegen die aktuellen Corona-Auflagen in Baden-Württemberg verstoßen haben. In Mannheim-Schönau haben die Beamten laut Polizeibericht 23 Personen angetroffen, die einen Geburtstag feierten. Die Party wurde aufgelöst, die Gastgeberin sowie die Gäste erwartet eine Anzeige.

Rund 18 Gäste hat die Polizei wenig später auf einer weiteren Party gefunden. Die Gastgeberin zeigte sich einsichtig und gewährte den Beamten Eintritt in die Wohnung. Nachdem 15 Gäste sich in einem Zimmer verbarrikadiert hatten, stellten sie sich schließlich der Polizei. Drei weitere hatten sich auf dem Balkon und hinter der Tür versteckt. Auch hier erwartet alle eine Anzeige.

Feiernde auf "Corona-Partys" laut Polizei größtenteils uneinsichtig

Nicht immer hätten sich die Teilnehmer der aufgelösten Feiern einsichtig gezeigt, teilte die Polizei mit. Zu Gewalt gegen Beamte kam es allerdings nicht, im Gegensatz zu einer aufgelösten Corona-Party in Mannheim vergangene Woche. Dieses Wochenende zeigten sich lediglich einzelne Feiernde verbal aggressiv, flüchteten oder versuchten, sich zu verstecken. In Heidelberg etwa löste die Polizei laut Angaben am Samstagabend eine Party in einem Keller auf. Drei Frauen versuchten sich unter einem Wäscheständer zu verstecken, ein weiterer Partygast hinter einer Waschmaschine. Auch hier müssen Gastgeber und Gäste mit einer Anzeige rechnen.

Im Verlauf des Freitagabends löste die Polizei noch vier weitere Feiern im Bereich Heidelberg und Mannheim auf. Neben Privatfeiern kommt es auch im öffentlichen Raum zu Versammlungen, die gegen die Corona-Schutzmaßnahmen verstoßen.

Gemeinsamer Alkoholkonsum im Freien ohne Mindestabstand

In Rastatt berichtet die Polizei von einer Kontrolle am Sonntagnachmittag, bei der vier Personen ohne Mindestabstand oder Mund-Nasen-Bedeckung gemeinsam Alkohol konsumierten. Laut Polizei stellte sich heraus, dass die vier aus drei unterschiedlichen Haushalten stammten. Sie müssen mit einer Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz rechnen.

Bereits im Frühjahr kontrollierten Polizisten die Einhaltung der Corona-Verordnung im öffentlichen Raum. (Archivbild) picture-alliance / Reportdienste picture alliance/Sebastian Gollnow/dpa (Archivbild)

Eine Gruppe von acht Jugendlichen hat am Sonntag in Rastatt laut Polizei in einem Park gefeiert. Beim Eintreffen der Polizeibeamten flüchteten fünf Jugendliche aus der Gruppe. Die verbliebenen drei erhielten einen Platzverweis und müssen mit Ordnungswidrigkeitsanzeigen rechnen.

Innenminister Strobl spricht bis zu dem Zeitpunkt, an dem ein Corona-Impfstoff zur Verfügung stehe, von einem "dunklen Winter". Man müsse weiter an einem Strang ziehen - und dazu gehört neben Maskenpflicht, Abstandsgebot und Hygienevorschriften insbesondere, dass Kontakte auf ein Minimum beschränkt werden.