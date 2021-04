Party im Wald, Geselligkeit am Biertisch, aggressive Mitgleider der Tuner-Szene: Mit der Kontrolle der Corona-Regeln hatte die Polizei über Ostern alle Hände zu tun. Zwar hielten sich viele an die Bestimmungen - die Beamten schrieben aber auch hunderte Anzeigen.

Zahlreiche Polizistinnen und Polizisten haben über Ostern die Einhaltung der Corona-Regeln in Baden-Württemberg kontrolliert. Im Fokus: Ausflügler sowie die Tuning-Szene, die sich traditionell zum "Car-Freitag" traf. Dabei stellten die Beamten hunderte Verstöße fest.

So kontrollierte etwa die Konstanzer Polizei das gesamte Wochenende über beliebte Orte der Tuner-Szene, wie die Beamten am Ostermontag mitteilten. Dabei sei ein Polizist verletzt worden. Auf verschiedenen Parkplätzen im Schwarzwald-Baar-Kreis trafen sich den Angaben zufolge bereits am Karfreitag viele Menschen mit ihren Autos. Zu Spitzenzeiten seien es etwa 300 bis 400 Fahrzeuge gewesen. Außerdem gesellten sich laut Polizei auch "feierwillige junge Erwachsene" hinzu. Bei einer Geschwindigkeitsmessung stellten die Sicherheitskräfte ein Auto mit Tempo 150 fest - etwa 45 Kilometer pro Stunde zu schnell.

Einsatzkräfte mit Dosen beworfen

Am Wochenende traf sich die Szene dann in Villingen-Schwenningen. Am Karsamstag seien es etwa 300 Fahrzeuge, am Ostersonntag mehr als 400 gewesen, hieß es. Hinzu kamen mehr als 500 Schaulustige. Die Polizei beendete alle Ansammlungen und erteilte Platzverweise. Ein 21-Jähriger habe dabei einem Polizisten ins Gesicht geschlagen. Die Einsatzkräfte seien zudem etwa mit Getränkedosen beworfen worden. Neben Beleidigungen und Sachbeschädigungen ahndete die Polizei mehr als 100 Verstöße gegen die Corona-Regeln.

In Singen (Kreis Konstanz) wurden am Karfreitag bekannte Szene-Treffpunkte im Vorfeld abgesperrt und ein Sammlungsverbot für Fahrzeuge angeordnet. Daher sei es nur zu vereinzelten Treffen gekommen. Die Beamten stellten vier Verstöße gegen die Corona-Verordnung und sechs Geschwindigkeitsverstöße fest. Bei acht Fahrzeugen war zudem die Betriebserlaubnis erloschen.

Auch in anderen Städten in Baden-Württemberg trafen sich sogenannte Autoposer: In Offenburg (Ortenaukreis) ungefähr 250, in Mannheim rund 40. In Mannheim, Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis waren rund 70 zusätzliche Beamte im Einsatz. Insgesamt wurden 928 Fahrzeuge und 2.310 Menschen näher überprüft. Dabei stellten die Beamten 732 Verstöße gegen die Corona-Regeln fest. Es habe sich überwiegend um Verstöße gegen die Maskenpflicht und gegen die Kontaktbeschränkungen gehandelt. Zudem haben sich in Ulm und Neu-Ulm am Osterwochenende zahlreiche Personen der Tuning-Szene versammelt.

Die meisten Ausflügler halten Regeln ein

Insbesondere Ausflugsziele wie das Heidelberger Schloss wurden am Oster-Wochenende häufig besucht. Auf der Neckarwiese der Stadt hielten sich am Samstag bis zu 1.000 Menschen auf. Die Beamten wiesen 15 Gruppen mit Personen aus mehr als zwei Haushalten auf die Regeln hin. Die meisten Ausflügler hielten sich aber an die Bestimmungen. In Mannheim blieb das Besucheraufkommen demnach überschaubar; die Regeln wurden auch hier überwiegend eingehalten.

Die Polizei registrierte zudem mehrere Corona-Partys im Land. In Waibstadt (Rhein-Neckar-Kreis) kontrollierte sie rund 20 Personen, die sich zu einer Feier an Biertischen niedergelassen hatten. Auf einem Platz in Mannheim trafen sich rund 70 Betrunkene, die gegen Abstandsregeln und Maskenpflicht verstießen. Der Polizei in Freiburg wurden in der Nacht zum Karfreitag und an Ostern rund 150 Corona-Verstöße gemeldet. Die Beamten lösten zudem eine Party mit mehr als 20 Teilnehmenden in einem Wald bei Badenweiler (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) auf. Die Gäste wurden angezeigt.