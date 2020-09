Nach dem 1. Juli und 6. August kommt nun die dritte Änderung der Corona-Verordnung in Baden-Württemberg. Künftig wird stärker auf das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes geachtet - auch in der Fahrschule.

Im Kampf gegen die Pandemie hat die baden-württembergische Landesregierung die Maskenpflicht in der Corona-Verordnung verschärft. Diese erweitert das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Gaststätten, Restaurants, Bars oder Kneipen. Und zwar dann, wenn Gäste nicht am Platz sind - beispielsweise auf dem Weg zu den Toiletten, zum Tisch oder Buffet. Diese Regelung gab es schon einmal und viele Restaurants haben sie ohnehin freiwillig beibehalten. Für viele Gäste ist das also nichts neues. Der baden-württembergische Hotel- und Gaststättenverband begrüßt die Verschärfungen und lobt die Unterstützung in der Krise.

Maskenpflicht jetzt in Freizeitparks und im Fahrschulauto

Die angepassten Maßnahmen sehen vor, dass Schüler jetzt auch beim praktischen Fahr-, Boots- oder Flugunterricht sowie bei der praktischen Prüfung eine Alltagsmaske tragen.

Bald mit Mundschutz dem neben Fahrlehrer auf der Straße (Symbolfoto) Imago imago images / Future Image

Neu ist außerdem, dass in Freizeitparks und Vergnügungsstätten Mund und Nase bedeckt bleiben sollen - und zwar in geschlossenen Räumen und beim Anstehen. Wer dagegen verstößt, dem kann der Zutritt oder die Teilnahme verweigert werden. Auch in diesen Branchen sind die Betreiber der Geschäfte und Einrichtungen angewiesen, ihre Besucher über die Maskenpflicht zu informieren.

Wann gilt eine Befreiung von der Maskenpflicht?

Es gibt Personengruppen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Alltagsmaske tragen können oder für die es nicht zumutbar ist. In Baden-Württemberg fallen darunter Kinder unter sechs Jahren, Menschen mit bestimmten gesundheitlichen Einschränkung oder einer Behinderung. Schwerhörige und gehörlose Menschen müssen beispielsweise keinen Mundschutz tragen. Eine Befreiung von der Maskenpflicht attestieren in der Regel niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, wenn es medizinisch begründet werden kann. Damit bei Kontrollen keine Bußgelder drohen, muss ab dem 30. September eine ärztliche Bescheinigung als Nachweis für die Befreiung mitgeführt werden.

Gibt es weitere Anpassungen der Corona-Verordnung?

Mehr als sechs Monate nach Ausbruch der Pandemie ist die Erforschung des Coronavirus weit vorangeschritten. Wissenschaftler am Robert-Koch-Institut (RKI) beobachten und untersuchen kontinuierlich die Verbreitung, Übertragung und Auswirkungen vom Virus Sars-CoV-2. Deshalb wird die Beschreibung der typischen Symptome einer COVID-19 Erkrankung in der Verordnung an die neuesten Erkenntnisse des Robert-Koch-Instituts angepasst.

Was ist sonst noch wichtig?

Weiterhin bleiben Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmenden untersagt. Laut Mitteilung der Landesregierung, werden die Beschränkungen für Veranstaltungen und Betriebsverbote unabhängig von der Laufzeit der Verordnung ständig überprüft. Mit Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen kann gegebenenfalls umgehend nachgebessert werden, heißt es darin.

Die dritte veränderte Corona-Verordnung gilt ab dem 30. September 2020 und wird bis zum 30. November 2020 verlängert.