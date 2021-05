Der Besuch im Freibad oder Restaurant könnte für viele Baden-Württemberger schon ab Samstag (15.5.) möglich sein. Ein Überblick über die Landkreise und Städte, die öffnen können.

In Kreisen, die fünf Tage in Folge unter einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 liegen, können die örtlichen Behörden weitere Öffnungsschritte ermöglichen. Das regelt die neue Corona-Verordnung für Baden-Württemberg, die am Freitag in Kraft getreten ist. Frühstens können die Stadt- und Landkreise davon ab Samstag Gebrauch machen. In Baden-Württemberg würden mehrere Kreise die Bedingungen für die Lockerungen erfüllen.

Welche Kreise profitieren von den neuen Regeln?

So sind etwa die Sieben-Tage-Inzidenzen (Stand 13. Mai, 16 Uhr) in den Landkreisen Breisgau-Hochschwarzwald (49,3), Main-Tauber-Kreis (45,3), Emmendingen (51,1) und Konstanz (63,2) sowohl konstant als auch niedrig genug. Das gilt ebenfalls für die Stadtkreise Heidelberg (57,6) und Freiburg (74,8). Bleiben die Infektionszahlen auch in den kommenden Tagen niedrig, könnte frühstens ab Montag auch der Kreis Böblingen, der Rhein-Neckar-Kreis, der Ortenaukreis, der Landkreis Freudenstadt und der Stadtkreis Baden-Baden dazuzählen.

Neue Corona-Verordnung: Was wann gilt

Wenn die örtlichen Behörden in den Kreisen sich für die Lockerungen entschließen, dürfte etwa die Außen- und Innengastronomie zwischen 6 Uhr und 21 Uhr mit Hygieneauflagen und Testkonzepten öffnen, ebenso wie Hotels, Freibäder oder auch Badeseen. Einen Überblick über die neuen Regeln finden Sie hier:

Hotel- und Gaststädtenverband erleichtert

"Wir Gastgeber in Baden-Württemberg freuen uns, endlich wieder unsere Gäste begrüßen zu dürfen", sagte Fritz Engelhardt, der Vorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in Baden-Württemberg. "Damit die Wiedereröffnung unter Pandemie-Bedingungen gelingt, sind wir jedoch auch auf die Unterstützung unserer Gäste angewiesen." Je nachdem, wie umfangreich die Vorbereitungen für die einzelnen Betriebe seien, würden wohl auch nicht gleich alle geöffnet, so der Verbandsvorsitzende.

Für den Einzelhandel gibt es auch eine Änderung: Bei "Click & Meet" können statt einem Kunden pro 40 Quadratmeter zwei Kunden ohne vorherige Terminbuchung hereingelassen werden - sie müssen aber getestet sein. Der Handelsverband Baden-Württemberg sieht das überwiegend positiv. "Das ist ein lang ersehnter Schritt in Richtung Normalität", sagte Hauptgeschäftsführerin Sabine Hagmann. "Wir hätten uns für den Einzelhandel aber beherztere Schritte gewünscht, insbesondere mit Blick auf Rheinland-Pfalz und Hessen."

Baden-Württemberg mit Vorreiterrolle

Mit den Öffnungsschritten geht das Land nun teils deutlich weiter als noch vor wenigen Tagen geplant. Ein Eckpunktepapier des Gesundheitsministeriums mit Stand von Anfang Mai sah etwa die Öffnung der Innengastronomie erst viel später vor, frühestens 14 Tage nach den ersten Öffnungsschritten.