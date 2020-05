Ab dem 29. Mai ist die vollständige Öffnung der Beherberungsbetriebe in Baden-Württemberg vorgesehen. Der Ministerrat hat die entsprechende Corona-Verordnung beschlossen und veröffentlicht.

Wohnmobilstellplätze, Campingplätze und Ferienwohnungen für Selbstversorger ohne die Benutzung von Gemeinschaftseinrichtungen sind bereits geöffnet. Für die vollständige Öffnung aller Beherbergungsbetriebe ab dem 29. Mai sind jetzt weitere Details bekanntgegeben worden.

Mund-Nasen-Bedeckung an Rezeption Pflicht

Demnach legt die Corona-Verordnung für Hotels und weitere Betriebe strenge Auflagen fest, so das baden-württembergische Wirtschaftsministerium in einer Mitteilung von Samstagabend. Gäste müssen beispielsweise den Mindestabstand einhalten. Personen ab sechs Jahren müssen außerdem an der Rezeption eine nicht-medizinische Alltagsmaske oder eine vergleichbare Mund-Nasen-Bedeckung tragen, in Fluren und Treppenhäusern wird dies ebenfalls empfohlen.

Die Zimmer können mit der Anzahl an Personen belegt werden, die nach der allgemeinen Corona-Verordnung im privaten Bereich zusammenkommen dürfen. Das sind derzeit fünf Personen aus unterschiedlichen Haushalten. Bei Gästen, die in einem Haushalt leben, besteht keine Obergrenze bei der Zimmerbelegung. Auch zur Reinigung der Zimmer gibt es Vorgaben.

Die Betreiber müssen laut Verordnung Daten ihrer Gäste erheben und speichern, um diese ausschließlich zum Zweck der Auskunfserteilung gegenüber den Gesundheitsämtern oder der Polizeibehörden vorlegen zu können. Die Daten sind demnach vier Wochen nach ihrer Erhebung zu löschen.

Ministerin betont Planungssicherheit für Hotels

Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) zeigte sich zufrieden über die Ausgestaltung der Corona-Verordnung. Mit der Öffnung von Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätzen würde man einen weiteren Schritt zum Wiederaufleben des sozialen und wirtschaftlichen Lebens in Baden-Württemberg leisten.

"Wir haben uns dafür eingesetzt, dass die Hygiene-Verordnung so früh wie möglich veröffentlicht wird, damit die Betriebe Planungssicherheit erhalten. So können sie sich auf das wichtige Pfingstgeschäft vorbereiten", so Hoffmeister-Kraut.

Dauer 2:25 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW So geht es Reisebüros und Reiseveranstaltern in der Corona-Krise Die Tourismusbranche wurde von den Corona-Maßnahmen hart getroffen. Bei einigen Reiseunternehmen sehen die Zahlen bedrohlich aus, die Stimmung ist gedrückt. Der SWR hat sich bei Reisebüros und -veranstaltern in Baden-Württemberg umgeschaut. Video herunterladen (5,8 MB | MP4)

Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) appellierte an zukünftige Gäste in Hotels und Ferienwohnungen, die Hygiene- und Abstandsregeln weiter konsequent einzuhalten. "Jeder Schritt zur Öffnung verlangt weiterhin erhöhte Wachsamkeit", so Lucha.