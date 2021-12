Ab Montag auch strengere Regeln für Geimpfte und Genesene: Treffen auf 50 Personen begrenzt

Ab kommender Woche wird es strengere Corona-Regeln in BW geben - auch für Genesene und Geimpfte. Die Zahl der Personen für ein Treffen wird auf 50 im Innenraum begrenzt.

Ab Montag gibt es auch für Geimpfte und Genesene in Baden-Württemberg Kontaktbeschränkungen. Konkret wird bei einem Treffen von ausschließlich geimpften und genesenen Personen die Zahl im Innenraum auf 50 begrenzt, teilte das Sozialministerium am Freitag mit. Im Freien sind 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erlaubt, vorausgesetzt sie sind gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Covid-19-Erkrankung genesen.

Für Ungeimpfte gelten weiterhin die Regeln der noch bestehenden Alarmstufe II: Danach darf nur ein Haushalt mit einer weiteren Person zusammenkommen. Personen unter 18 Jahren werden allerdings nicht mitgezählt.

An Silvester kann ein Ansammlungs- und Verweilverbot von Gruppen von mehr als zehn Personen auf bestimmten öffentlichen Plätzen verhängt werden. Damit sollen größere Treffen von Menschen für Silvesterfeiern im öffentlichen Raum verhindert werden, so das Sozialministerium in Stuttgart.

In der Alarmstufe II sind künftig keine Messen mehr erlaubt. Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) sagte dem SWR, große Messen mit starkem Besucherandrang wie die Touristikmesse CMT in Stuttgart könnten nicht so organisiert werden, dass Abstandsregeln einzuhalten seien. Angesichts der Omikron-Variante könne man derzeit nichts riskieren, was die Verbreitung des Virus fördert.

Außerdem dürfen ab 1. Januar 2022 ungeimpfte Bürgerinnen und Bürger nur mit einem aktuellen Antigen- oder PCR-Testnachweis Gebäude der kommunalen Verwaltung wie Bürgerbüros besuchen. Dabei kann es laut Sozialministerium aber Ausnahmen geben.

Bund-Länder-Beschlüsse werden umgesetzt

Mit der neuen Corona-Verordnung in Baden-Württemberg, die am kommenden Montag (20. Dezember) in Kraft tritt, setze das Land einen Beschluss der Bund-Länder-Konferenz um, so ein Ministeriumssprecher gegenüber dem SWR. Die neue Corona-Verordnung soll bis zum 17. Januar 2022 in Kraft bleiben. Sie werde mit Blick auf das Infektionsgeschehen ständig überprüft.