Baden-Württemberg lockert die Regeln zum Infektionsschutz in Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Gleichzeitig wird die Testpflicht für ungeimpftes Personal verschärft.

Viele kranke, ältere und pflegebedürftige Personen können sich jetzt wieder auf mehr Gesellschaft freuen: In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gelten in Baden-Württemberg ab Mittwoch (25. August) keine Beschränkungen mehr bei der Besucherzahl. Bislang hing diese von der jeweiligen Inzidenz vor Ort ab. Dies teilte das Sozialministerium am Dienstag in Stuttgart mit.

Regelmäßige Tests für ungeimpftes Personal

Nichtgeimpfte Besucherinnen und Besucher müssten auch künftig einen Antigen-Schnelltest vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Auch ein PCR-Test ist als Nachweis möglich, dieser ist 48 Stunden gültig. Nach der alten Verordnung waren Schnelltests noch 48 Stunden lang gültig.

Insbesondere nicht-geimpftes Personal müsse sich regelmäßig testen lassen. Hier werden die Regelungen verschärft.

Ungeimpftes Personal wird an jedem Arbeitstag mit einem COVID-19 Schnelltest getestet. Für vollständig geimpftes Personal kann die Einrichtung aber selbst eine andere Regelung treffen.

Personal muss in der Einrichtung eine medizinische Maske tragen, die Einrichtung kann aus Gründen des Patientenschutzes im patientennahen Bereich anderweitige Regelungen anordnen.

Abweichend von der generellen Corona-Verordnung des Landes gilt die Testpflicht beim Besuch von Krankenhäusern auch für Schülerinnen und Schüler zwischen dem 7. und 12. Lebensjahr - auch während des Schulbetriebs. Anders als bei Freizeitaktivitäten sind Kinder hier nicht von der allgemeinen Testpflicht ausgenommen, wo sie stattdessen als Nachweis ihren Schülerausweis vorzeigen können.