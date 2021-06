per Mail teilen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg sinkt täglich. Die Landesregierung will die Corona-Regeln deshalb vereinfachen. Vier Richtwerte soll es nach SWR-Informationen geben.

Ende Juni soll die neue Corona-Landesverordnung in Kraft treten. Bis dahin haben die beteiligten Ministerien wohl noch einiges zu tun. Denn die Verordnung soll grundlegend überarbeitet werden. Das erfuhr der SWR aus Regierungskreisen. Grund sind die niedrigen Fallzahlen. In Baden-Württemberg lag am Freitag (18.6.) von den 44 Stadt- und Landkreisen nur die Stadt Heilbronn über einer Inzidenz von 35.

Regelungen künftig abhängig von Lebensbereichen

Zur weiteren Vereinfachung der zahlreichen Corona-Regeln sollen verschiedene Lebensbereiche definiert werden, in denen unterschiedliche Inzidenzen als Richtwert gelten. So soll es künftig vier Inzidenzstufen geben, an denen sich zum Beispiel Veranstaltungen, die Gastronomie, der Sport oder der Einzelhandel orientieren sollen. Abhängig von Inzidenzen zwischen 100 und bis unter zehn sollen laut SWR-Informationen dann unterschiedliche Lockerungen gelten. Stufe vier gilt demnach bei einer Inzidenz von 100 bis 50, Stufe drei von 50 bis 35, Stufe zwei von 35 bis 10 und Stufe eins für alle Kreise mit einer Inzidenz unter 10.

Die größten Erleichterungen soll es in den Regionen geben, in denen weniger als 10 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in einer Woche registriert werden. Stand Freitag (18.6.) wären das die Kreise Böblingen, Emmendingen, der Hohenlohekreis, der Neckar-Odenwaldkreis, der Ortenaukreis, Sigmaringen und Waldshut sowie die Städte Karlsruhe und Heidelberg.

Regierung über Lockerungen noch nicht ganz einig

Mit dem Stufenmodell will die grün-schwarze Landesregierung die Regeln deutlich vereinfachen. Der Entwurf für die neue Verordnung kommt aus dem Gesundheitsministerium. Wie die Lockerungen im Einzelnen aussehen, muss in der Regierung noch diskutiert werden. Es wird aber damit gerechnet, dass sich bei einer Inzidenz von unter zehn wieder mehr Menschen aus mehr Haushalten treffen dürfen. Bisher gilt, dass sich in Kreisen mit einer Inzidenz unter 50 bis zu zehn Menschen aus drei Haushalten treffen dürfen.

Die kommende Corona-Verordnung soll Ende kommender Woche beschlossen werden und dann zum 28. Juni in Kraft treten.

Delta-Variante auf dem Vormarsch

Die Landesregierung warnt gleichzeitig vor der sich ausbreitenden Delta-Variante und rät zur Einhaltung der Abstands und Hygienereglen. In den vergangenen zwei Wochen habe ihr Anteil an den besorgniserregenden Varianten bei 5,15 Prozent gelegen, so das Landesgesundheitsamt. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler warnte, durch die zunächst in Indien entdeckte ansteckendere Variante könnte sich das Virus wieder verbreiten.