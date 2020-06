per Mail teilen

Ab 1. Juli gilt die neue Corona-Verordnung der baden-württembergischen Landesregierung. Was ist jetzt wieder möglich? Auf was müssen Sie achten? Hier finden Sie Antworten.

- Private Treffen - was ist erlaubt?

- Wie sieht es mit Feiern aus?

- So ist es mit dem Sport

- Kulturelle Veranstaltungen - das ist möglich

- Bald wieder aufs Open Air?

- Was gilt beim Besuch im Pflegeheimen?

- Wer jetzt Fördergelder beantragt kann

Ab dem 1. Juli dürfen sich bis zu 20 Personen aus unterschiedlichen Haushalten treffen - und zwar im privaten genauso wie im öffentlichen Raum. Es wird also nicht mehr unterschieden, ob man sich zu Hause oder im Park trifft.

Ja, das Tanzen auf einer Hochzeitsfeier ist erlaubt. Verboten bleiben allerdings Tanzveranstaltungen, bei denen wesentliches Element das Tanzen der Menge ist – wie etwa in Clubs oder Diskotheken. Ein Hygienekonzept ist bei privaten Veranstaltungen nicht mehr nötig. Voraussetzung ist, dass nicht mehr als 100 Personen anwesend sind. Generell gilt: Clubs und Diskotheken bleiben auch nach dem 1. Juli geschlossen. Der Betrieb von Prostitutionsstätten, Bordellen und ähnlichem bleibt ebenfalls untersagt.

Mit dem 1. Juli sind die Regelungen für den Sport deutlich vereinfacht worden. Profi- und Spitzensport, Sportwettkämpfe, Sportstätten - diese Bereiche wurden zusammengelegt und in Sachen Corona auch weiter gelockert. So dürfen in Baden-Württemberg Fußball, Handball, Basketball oder Volleyball wieder ohne die bisherigen Abstandsregeln gespielt werden.

Auch der Trainingsbetrieb in Kontaktsportarten wie Ringen oder Judo ist wieder möglich. Wettkämpfe dürfen wieder ausgetragen werden, allerdings nur mit maximal 100 Sportlerinnen und Sportlern pro Wettbewerb. Die Trainingsgruppen sollen möglichst nicht durchmischt werden.

Ab dem 1. Juli sind öffentliche Veranstaltungen mit bis zu 250 Personen möglich, wenn für die komplette Dauer des Events feste Sitzplätze zugewiesen werden und das Programm im Vorfeld festgelegt wurde. Das trifft etwa auf Kulturveranstaltungen, Vereinstreffen oder Mitarbeiterversammlungen zu.

Darauf müssen Sie weiter achten: Auch ab dem 1. Juli bleiben die Grundregeln in punkto Hygiene bestehen. Somit gilt das Abstandsgebot von 1,5 Metern weiterhin. Auch die Maskenpflicht ist in den bisher üblichen Bereichen - öffentliche Verkehrsmittel, Einkauf in Läden, bestimmte Berufsgruppen - weiter einzuhalten. Häufiges Händewaschen wird empfohlen.

Da sieht es weiterhin schlecht aus. Bis zum 31. Oktober sind Veranstaltungen mit über 500 Gästen weiterhin untersagt. Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es dennoch: Ab dem 1. August dürfen bis zu 499 Menschen wieder Veranstaltungen besuchen.

Begrenzte Besuchszeiten für stationäre Pflegeeinrichtungen gibt es ab dem 1. Juli nicht mehr. Auch diese Lockerung hat die Landesregierung beschlossen. Die Zahl der Besucher bleibt allerdings beschränkt: Bewohner können weiterhin pro Tag nur zwei Besucher empfangen. Ausnahmen können aus besonderen Anlässen wie Sterbebegleitung oder Geburtstage erteilt werden. Mindestabstand und Maskenpflicht gelten weiterhin. Besuche von Personen, die Kontakt zu einem Infizierten hatten oder Corona-Symptome aufweisen, sind weiterhin nicht möglich.

Die baden-württembergische Landesregierung plant derzeit keine Corona-Tests für jedermann, wie sie Bayern angekündigt hat. Allerdings sind Tests bei der Aufnahme in stationären Pflegeeinrichtungen vorgesehen, bei Krankenhauseinweisungen und bei Patienten während eines Krankenhausaufenthalts. Medizinisches und pflegerisches Personal soll nach einem bestimmten System stichprobenhaft getestet werden. Das erklärte Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) am Dienstag.

Gastwirte, Soloselbstständige und Kulturschaffende, die wegen der Corona-Pandemie Einbußen hinnehmen müssen, können ab dem 1. Juli Fördergelder des Landes beantragen.