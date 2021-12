Gastro-Sperrstunde, Kontaktbeschränkungen, FFP2-Masken: Neue Corona-Regeln in BW nach Weihnachten

Treffen mit maximal zehn Personen, eine nächtliche Schließung der Gastronomie: Die Regierung in Baden-Württemberg schärft bei den Corona-Regeln nach. Was ab dem 27. Dezember gilt.

Zwar sinkt momentan die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg, dennoch ist die Landesregierung wegen der Omikron-Variante besorgt. Nach Weihnachten werden deshalb die Corona-Regeln verschärft - auch, um große Partys zu Silvester zu vermeiden. Das teilte das Staatsministerium am Donnerstagabend mit. Ab dem 27. Dezember gelten demnach unter anderem:





Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte bereits mehrere Male auf das Infektionsrisiko in gastronomischen Betrieben hingewiesen. Nun soll es in der aktuell geltenden "Alarmstufe II" eine Sperrstunde von 22:30 Uhr bis 5 Uhr geben. In der Nacht von Silvester auf Neujahr soll die Sperrstunde laut Mitteilung erst ab 1 Uhr beginnen. Für private Zusammenkünfte in gastronomischen Betrieben würden die Regelungen der privaten Kontaktbeschränkungen, so das Staatsministerium.

Doch auch bei privaten Treffen schärft die Landesregierung nach, wie bereits Anfang der Woche bekannt geworden war. Treffen unter Geimpften und Genesenen dürfen ab dem 27. Dezember innen nur noch mit maximal zehn Personen stattfinden. Im Freien gilt eine Obergrenze mit 50 Personen. Bisher waren private Treffen mit 50 Personen drinnen und 200 draußen erlaubt. Bei Treffen, an denen mindestens eine ungeimpfte Person teilnimmt, darf laut Staatsministerium nur ein Haushalt mit zwei Personen aus einem weiteren Haushalt zusammenkommen. Dabei würden Kinder und Jugendliche bis einschließlich 13 Jahren unabhängig von ihrem Impfstatus in keiner Konstellation mitgezählt.

Wegen Omikron wird eine heftige fünfte Welle erwartet. Momentan geht die Zahl der Corona-Neuinfektionen jedoch zurück:

Geimpfte und Genesene sind in Baden-Württemberg unter bestimmten Bedingungen von der Testpflicht bei der 2G-Plus-Regelung ausgenommen. Auch hier gelten dann strengere Regelungen. Künftig sind Geimpfte von einem zusätzlichen Test nur noch ausgenommen, wenn die vollständige Impfung vor nicht mehr als drei Monaten abgeschlossen wurde. Auch bei Genesenen darf die Infektion laut Mitteilung nicht länger als drei Monate zurückliegen. Personen, die eine Auffrischungsimpfung erhalten haben, sind ebenso ausgenommen. Auch Gruppen, für die es bislang keine Booster-Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) gibt, etwa geimpfte Jugendliche unter 18 Jahre, sind von der Pflicht ausgenommen.

Land und Bund setzen bei der Bekämpfung der Pandemie auf die Impfung. Wie die Kampagne läuft:

Auch was die Masken angeht, werden die Bestimmungen strenger. Laut neuer Verordnung wird Menschen über 18 Jahren in Innenräumen, in denen Maskenpflicht herrscht, eine FFP2-Maske empfohlen.

In der "Alarmstufe II" sind laut Verordnung Veranstaltungen nur mit bis zu 50 Prozent Kapazität und maximal 500 Zuschauerinnen und Zuschauern beziehungsweise Teilnehmenden vor Ort möglich. Das betrifft alle Sport-, Kultur-, Informations- und Vereinsveranstaltungen sowie Kongresse.