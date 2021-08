Baden-Württemberg bereitet für den Fall einer drastisch steigenden Zahl der Corona-Infektionen Einschränkungen für Menschen vor, die nicht gegen das Coronavirus geimpft sind.

Wie der SWR aus dem Sozialministerium erfahren hat, soll dazu kommende Woche die Corona-Verordnung überarbeitet werden. Menschen, die nicht gegen Corona geimpft sind, müssten sich darauf einstellen, in Baden-Württemberg an manchen Bereichen des öffentlichen Lebens nicht mehr teilnehmen zu können, hieß es.

Ohne Impfung könnte es Einschränkungen geben

Beispielsweise könnten Besuche in Restaurants oder Kinos nur noch Geimpften und Genesenen erlaubt werden. Ungeimpfte hätten dann auch mit negativem Corona-Test keinen Zutritt mehr. Das sagte der Amtschef des Sozialministeriums, Uwe Lahl, dem SWR.

Die neue Verordnung könnte - abhängig vom weiteren Infektionsgeschehen und der Auslastung der Intensivstationen - schon Mitte September in Kraft treten, hieß es weiter.

Gesundheitssystem soll geschützt werden

Es gehe nicht darum, Nicht-Geimpfte zu ärgern. Amtschef Lahl erklärte, solche oder ähnliche Maßnahmen könnten notwendig werden, wenn die Inzidenz von Corona-Erkrankten insbesondere bei nicht-geimpften Personen schnell ansteige und die Gefahr bestehe, das Gesundheitssystem zu überlasten. Die Neuinfektionen beträfen insbesondere die Nicht-Geimpften, so Lahl.

Die geplanten Maßnahmen könnten von der Landesregierung in Kraft gesetzt werden, wenn die Zahl der Corona-Infektionen weiter stark ansteige.

Keine weiteren Beschränkungen für Geimpfte

Für Geimpfte und Genesene soll es nach den bisherigen Planungen des Sozialministeriums keine weiteren Beschränkungen geben, weil sie mit den steigenden Infektionszahlen nur noch sehr wenig zu tun haben.

Inzidenz in Baden-Württemberg weiter gestiegen

In Baden-Württemberg ist die Sieben-Tage-Inzidenz zuletzt weiter gestiegen. Nach Angaben des Landesgesundheitsamt von Donnerstag liegt sie aktuell bei 68,1 (Vortag 61,7). Vor einer Woche lag sie bei 40,4. Den höchsten Inzidenzwert hat der Stadtkreis Heilbronn mit 117,7. Innerhalb eines Tages wurden 1.642 Neuinfektionen gemeldet. Das sind 339 weniger als gestern, aber 664 Fälle mehr als vor einer Woche. Der Hospitalisierungsindex stieg im Vergleich zum Vortag und liegt jetzt bei 1,85. Das heißt, pro 100.000 Einwohner wurden in den vergangenen sieben Tagen 1,85 Personen mit einer Corona-Infektion ins Krankenhaus eingewiesen. Auf den Intensivstationen werden 99 Covid-19-Fälle behandelt, genauso viele wie am Mittwoch. Sechs weitere Menschen sind an oder mit dem Virus gestorben.

Der Amtschef des Sozialministeriums, Lahl, geht davon aus, dass spätestens im Winter die Zahl der Corona-Erkrankungen perspektivisch sinken werde. Spätestens Anfang kommenden Jahres gehe man davon aus, dass auch sehr viele der bislang Nicht-Geimpften vom Coronavirus infiziert werden und anteilig erkranken und zum Teil auch schwere Verläufe erleiden werden.