Am Donnerstag ist Vatertag. Große Gruppen mit Bollerwagen und Bier kann man sich in Zeiten von Corona wohl eher nicht vorstellen. Dennoch muss niemand zu Hause sitzen. Ein Überblick, was möglich ist - und was nicht.

Mit dem Bollerwagen umherziehen ist im Prinzip möglich. Aber: Väter - und alle anderen - dürfen sich in Baden-Württemberg draußen nur mit Menschen aus dem eigenen und einem weiteren Haushalt treffen. Große Gruppen sind also in den meisten Fällen nicht möglich.

Der etwas andere Vatertag in Zeiten von Corona Vatertag - das ist für viele Männer der Tag, an dem ein Gruppenausflug mit einer ausreichenden Menge an Kaltgetränken zum Pflichtprogramm gehört. Doch in Zeiten der Corona-Pandemie gelten am Vatertag besondere Regeln.

Nach der Wanderung einkehren - aber mit Abstand

Auch der Biergartenbesuch sieht in diesem Jahr anders aus als sonst. Biergärten dürfen zwar öffnen, jedoch unter bestimmten Auflagen und mit Abstands- und Hygieneregeln. An einem Tisch darf man nur mit seinem eigenen und einem weiteren Haushalt sitzen. Wie groß die Haushalte sind, ist dabei egal - allerdings sollte man beachten, dass die Restaurants strenge Abstandsregeln zwischen den Tischen einhalten müssen und möglicherweise nicht so viele Plätze anbieten können wie vor den Corona-Maßnahmen. Am selben Tisch müssen die Abstandsregeln nicht zwingend eingehalten werden. Allerdings sollte Körperkontakt wie Händeschütteln und Umarmen vermieden werden.

Ob eine Reservierung nötig ist, entscheidet der jeweilige Inhaber - es ist also zu empfehlen, vorher anzurufen. Pflicht ist jedoch, seinen Namen und die Telefonnummer oder Adresse zu hinterlassen. So sollen eventuelle Infektionsketten nachverfolgt werden können. Wer diese Daten nicht hergeben will, darf auch nicht einkehren. Übrigens: In geschlossenen Gesellschaften darf man sich sogar mit Leuten aus mehreren Haushalten treffen, wenn sie zur erweiterten Familie gehören.

Egal ob Männer-, Frauen- oder gemischte Gruppen den Vatertag feiern: Zu groß dürfen diese in diesem Jahr nicht sein.

Ansonsten gilt auch am Vatertag: Maskenpflicht in Bussen und Bahnen. Bei Verstößen ist ein Bußgeld von 15 bis 30 Euro fällig. Bei Treffen mit mehr Personen als erlaubt drohen sogar mehrere hundert Euro Strafe.

Ferienhaus statt Hotel

Für den Wochenendausflug mit Übernachtung in Hotels und Pensionen kommt das lange Wochenende zu Christi Himmelfahrt zu früh, diese dürfen in Baden-Württemberg erst am Pfingstwochenende wieder öffnen. Aber Ferienhäuser kann man bereits wieder mieten. Der Grund: Selbstversorger haben kaum näheren Kontakt zu anderen Personen. Gemeinschaftsküchen, -duschen oder -toiletten sind dagegen tabu. Das bedeutet unter anderem Einschränkungen für den Aufenthalt auf heimischen Campingplätzen.

Eingeschränkter Badespaß

Für den Vatertag werden sommerliche Temperaturen erwartet. Wer eine Abkühlung braucht, darf an frei zugänglichen Badestellen ohne offizielle Liegewiese schwimmen gehen. Baden im Bodensee, Baggersee oder Stausee ist also eingeschränkt möglich. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) warnt jedoch davor, auf Badeseen und andere Gewässer auszuweichen. "Eine Durchführung des Wachdienstes an Seen und somit die Präsenz vor Ort kann derzeit nicht gewährleistet werden", erklärte Eberhard Metzger, Leiter Einsatz des DRLG-Landesverbands Württemberg.

Strand- und Freibäder dürfen noch nicht öffnen. Die Freibäder bleiben mindestens bis zum 5. Juni geschlossen. Bisher gibt es von der Landesregierung keine Freigabe.

Balkonien statt Wanderung?

Wer absolut sichergehen will, verbringt den Vatertag am besten zuhause auf dem Balkon oder im Vorgarten. Hier darf man inzwischen sogar Menschen aus einem weiteren Haushalt und nahe Verwandte einladen.

Die Liegewiese im Park ist natürlich auch eine Idee - jedoch muss man da schon wieder ein bisschen mehr aufpassen, mit wie vielen Leuten man sich trifft.

Innenminister Strobl appelliert an die Feiernden

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat zur Achtsamkeit am Vatertag aufgerufen: "Das Virus ist noch unter uns, die Gefahr ist noch nicht gebannt", so Strobl. Ausflüge und sonniges Wetter dürften nicht dafür sorgen, dass hart Erkämpftes riskiert werde.

Die Polizei in Baden-Württemberg will am Vatertag laut Innenministerium die Einhaltung der Abstandsregeln und Hygienevorschriften genau im Blick behalten - also so wie in den vergangenen Wochen. Im Vordergrund stehe laut Polizei weiterhin, das Verständnis und die Akzeptanz für die Maßnahmen aufrechtzuerhalten.

Kein landesweites Alkoholverbot

Während etwa in Bremen kein Alkohol in der Öffentlichkeit mitgeführt werden darf, sind in Baden-Württemberg derartige Verbote oder Einschränkungen nicht bekannt. Das Landessozialministerium betonte aber seinen Rat zu einem sorgsamen Umgang mit Alkohol.