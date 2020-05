Zahlreiche Vereine in Baden-Württemberg beklagen während der Corona-Krise einen Rückgang an Spenden. Denn viele Firmen und Einzelpersonen, die sonst spenden, sind in der Krise oder in Kurzarbeit. Und das hat weitreichende Folgen für die Vereine.

Dauer 2:02 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Weniger Spenden durch die Corona-Krise Zahlreiche Vereine in Baden-Württemberg beklagen während der Corona-Krise einen Rückgang an Spenden. Denn viele Firmen und Einzelpersonen, die sonst spenden, sind in der Krise oder in Kurzarbeit. Und das hat weitreichende Folgen für die Vereine. Video herunterladen (4,9 MB | MP4)