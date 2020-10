Wer an Corona erkrankt, hat häufig ein erhöhtes Schlaganfall-Risiko. Darauf hat die Deutsche Schlaganfall-Gesellschaft am Montag bei einer Internet-Konferenz hingewiesen. Anlass dafür ist der Welt-Schlaganfall-Tag am Donnerstag.

