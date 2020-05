Die Corona-Pandemie trifft viel Unternehmen hart. In Baden-Württemberg hat laut einer Umfrage des Ifo-Instituts bereits rund ein Fünftel der Unternehmen beschlossen, Arbeitsplätze abzubauen.

22 Prozent der befragten Betriebe in Baden-Württemberg gaben an, einen Beschäftigungsabbau bereits beschlossen zu haben. "Von nun an schlägt die Krise auf den deutschen Arbeitsmarkt durch", sagte Klaus Wohlrabe vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München (Ifo). Das Institut hat eine deutschlandweite Umfrage unter Unternehmen durchgeführt. Zwischen den Branchen gibt es dabei riesige Unterschiede beim Jobabbau: von gar nicht bis großflächig.

Kaum Auswirkungen durch Corona in manchen Bereichen

So gibt es laut der Untersuchung deutschlandweit viele Bereiche, in denen nur ein kleiner Teil der Betriebe mit dem Abbau von Jobs reagiert. Bei den Herstellern pharmazeutischer Erzeugnisse ist Beschäftigungsabbau kein Thema, ebenso bei Spielhallen, Wettbüros und in der Lotterie. Die Immobilienbranche mit zwei Prozent der Betriebe und das Baugewerbe mit drei Prozent sind kaum betroffen, ebenso die chemische Industrie sowie Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer mit je fünf Prozent der Befragten. Ebenfalls eher glimpflich kommen die Finanz- und die IT-Branche davon.

Gastronomie, Leiharbeit und Reisebranche schwer getroffen

In der Gastronomie in Deutschland steht bei 58 Prozent der befragten Betriebe Beschäftigungsabbau auf der Tagesordnung. Auch bei Leiharbeitsfirmen sind es mit 57 Prozent mehr als die Hälfte, im Bereich Beherbergung 50 und in der Herstellung von Lederwaren und Schuhen 48 Prozent. Ebenfalls hart getroffen ist die Reisebranche mit 43 Prozent sowie die Autoindustrie mit 39 Prozent.