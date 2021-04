Ein Freiburger Rechtswissenschaftler fordert, die sogenannte Triage gesetzlich zu regeln. Man dürfe die Entscheidung, welcher Patient bei begrenzten Ressourcen behandelt wird, nicht alleine Ärzten überlassen.

Wenn Intensivstationen ausgelastet sind und Ärzte entscheiden müssen, wen sie behandeln und wen nicht, spricht man von "Triage". Für diesen Fall fordert der Freiburger Rechtswissenschaftler Jörg Arnold eine gesetzliche Regelung. Wenn Ärzte Intensivstationen nach der Dringlichkeit der Behandlung entscheiden müssten, dürften beispielsweise Menschen mit einer Behinderung nicht vergessen werden, so Arnold.

"Triage": Schutz von Menschen mit Behinderung gefordert

Der Rechtswissenschaftler findet es problematisch, solche Entscheidungen allein den Ärzten zu überlassen. Wenn das maßgebliche Kriterium im Rahmen einer "Triage" die klinische Erfolgsaussicht sei, hätten es Patienten, die einer Risikogruppe angehören, immer schwerer als andere. Nach Auffassung des Strafrechtlers muss aber auch bei zu knappen Ressourcen der Schutz von Menschen mit Behinderung rechtssicher und benachteiligungsfrei gestaltet sein.

Arnold fordert daher, dass es nicht nur Empfehlungen medizinischer Fachgesellschaften gibt, sondern gesetzliche Regeln. Im letzten Sommer haben Menschen mit Behinderung beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe mit der gleichen Forderung Verfassungsbeschwerde eingereicht.

Politischen und wirtschaftliche Ursachen von "Triage"

In der Diskussion über "Triage" würden in der Regel die politischen und wirtschaftlichen Ursachen des Dilemmas ausgeblendet, kritisierte der Rechtswissenschaftler außerdem. Statt einer bedarfsgerechten Gesundheitsversorgung stünden in Deutschland immer mehr Profitorientierung, Personalabbau und Privatisierung im Vordergrund. Nur durch tiefergreifende Maßnahmen, die sich diesem Trend entgegen stellen, würden sich jedoch in einer Pandemie "Triage"-Entscheidungen wirklich vermeiden lassen, so Arnold.