Die Corona-Maßnahmen ziehen viele Menschen nach draußen in die Natur. Nicht alle halten sich dabei an die ausgeschilderten Wege. Das schadet Wildtieren wie dem Auerhuhn. Denn der wird so in seiner Winterruhe gestört. Förster sind in Sorge um die letzten wenigen Auherhühner, die rund um den Feldberg noch leben.