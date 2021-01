Es ist wahrscheinlich das erste Mal in Deutschland und auch weltweit sind entsprechende Fälle kaum bekannt: Ein 73-Jähriger aus dem Kreis Freudenstadt ist jetzt an einer Covid-19-Erkrankung gestorben - es war seine zweite.

In Baden-Württemberg ist ein registrierter Corona-Patient nach einer zweiten Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Es ist der erste solche Fall im Land, der bekannt geworden ist - womöglich auch in Deutschland. Der Mann habe im Landkreis Freudenstadt gelebt, teilte das Landesgesundheitsamt am Mittwochabend in Stuttgart mit. Im April 2020 sei erstmals eine Corona-Infektion bei ihm nachgewiesen worden.

Ende Dezember 2020 habe sich der Mann erneut angesteckt, was Anfang Januar festgestellt worden sei. Der Patient sei im weiteren Verlauf an einer Covid-19-Pneumonie (Lungenentzündung) und Sepsis mit Multiorganversagen gestorben, wie das Landesgesundheitsamt in einer Meldung des Rechercheverbundes von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung zitiert wird.

Keine Hinweise auf Infektion mit Coronavirus-Mutation

Bei dem Opfer soll es sich um einen 73 Jahre alten Mann handeln. Der Leiter des Referats Gesundheitsschutz und Epidemiologie des Landesgesundheitsamts, Stefan Brockmann, bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass es sich um den ersten bekannten Todesfall in Baden-Württemberg nach einer zweiten Infektion handele. "Es gibt keinen Hinweis darauf, dass er eine der neuen Virusvarianten hatte", erklärte Brockmann. Der Landkreis Freudenstadt war der erste Landkreis in Deutschland, in dem die in Großbritannien entdeckte Virusmutation aufgetaucht war.

Laut Brockmann habe der Mann Vorerkrankungen gehabt. Es sei wahrscheinlich, dass er bei der ersten Infektion keine starke Immunität ausgebildet habe. Die Chance, dass sich ein Mensch ein zweites Mal mit dem Coronavirus ansteckt, sei bisher sehr gering. Es gebe vereinzelte Fälle, bei denen die Patienten beim ersten Mal nicht genügend Antikörper ausgebildet hätten.

Weltweit erst der dritte Fall

Nach dem Bericht von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung dürfte dies weltweit erst der dritte bekannt gewordene Todesfall nach einer Corona-Reinfektion sein. Im Oktober war eine 89-jährige Niederländerin gestorben, die allerdings immungeschwächt war. Im Dezember berichtete eine israelische Zeitung, dass dort ein 74-jähriger Bewohner eines Altenheims nach durchstandener Erstinfektion im August sich erneut infizierte und starb, obwohl er zwischendurch dreimal negativ getestet worden war.