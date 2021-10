Im Schnitt 1.072 Neuinfektionen in Baden-Württemberg

Die Corona-Infektionszahlen in Baden-Württemberg sind auch am Freitag weiter angestiegen. Im Vergleich zum Vortag meldet das Landesgesundheitsamt 1.747 neue Fälle. Was an diesem Tag noch alles wichtig war, zusammengefasst im Corona-Ticker.

