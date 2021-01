Am Rems-Murr-Klinikum in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) ist eine neue Infektionsstation vorgestellt worden. Sie hat eine Kapazität von 72 Betten und soll am 8. Februar in Betrieb gehen. Dies und weitere Nachrichten im Corona-Ticker.

