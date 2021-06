In Baden-Württemberg sind vereinzelt Corona-Testzentren geschlossen worden, nachdem das örtliche Gesundheitsamt sie kontrolliert hatte.

Die Gründe dafür sind unterschiedlich: Hygienemängel oder Beschwerden über die Technik, mit der die Abstriche genommen wurden. Einen Betrugsverdacht mit fiktiven Testzentren, über den die Zeitung "Wirtschaftswoche" berichtet hat, hat das Gesundheitsministerium in Stuttgart dementiert.

Nach Angaben des Ministeriums gibt es in Baden-Württemberg etwa 6.800 Teststationen. Angesiedelt sind die beispielsweise in Apotheken oder Arztpraxen, aber auch auf Supermarktparkplätzen oder am Eingang von gastronomischen Betrieben.

Ein Testzentrum, das momentan außer Betrieb ist, steht auf dem Parkplatz des Einkaufs-Centers Nel Mezzo in Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen). Das Einkaufszentrum bestätigte dem SWR, dass die Teststation geschlossen ist, man habe aber noch keinen Kontakt zum Betreiber herstellen können. Der sitzt im nordrhein-westfälischen Bochum und geriet zuletzt wegen mutmaßlichen Abrechnungsbetrugs in die Schlagzeilen.

Testzentrum im Kreis Göppingen dicht

Test-Termine in dem betroffenen Testzentrum in Geislingen lassen sich aktuell nicht buchen. Laut Einkaufszentrum begründet die Test-Firma die Schließung mit Server-Problemen. SWR-Recherchen ergaben, dass das örtliche Gesundheitsamt bisher auch noch keine Zahlen bekommen hat, wieviele Menschen auf dem Parkplatz getestet wurden, geschweige denn, wieviele positive Testergebnisse es gab. Dabei müsste ein solcher Bericht eigentlich jede Woche vorgelegt werden. Eine Stellungnahme des Betreibers war bisher nicht zu bekommen, er ist nicht erreichbar.

Die Voraussetzungen, um eine Teststation zu betreiben, sind relativ gering, gleichzeitig werden an sehr vielen Orten negative Schnelltests am Eingang verlangt. Deshalb schossen die Teststationen in den letzten Wochen wie Pilze aus dem Boden.

Goldgrube Schnellteststation?

Das lockte offenbar auch Betrüger an, die das schnelle Geld witterten. So gab es in der vergangenen Woche Berichte über eine viel zu hohe Zahl an abgerechneten Schnelltests. Das hat offenbar funktioniert, weil die Abrechnungen nicht überprüft wurden, also ob tatsächlich so viel getestet wurde wie in der Abrechnung steht.

Diese Überprüfungen sind offenbar das Problem. Das eine ist die Qualitätskontrolle. Für die ist in Baden-Württemberg das örtliche Gesundheitsamt zuständig. Das Gesundheitsministerium hat damit begonnen, bei den Ämtern vor Ort abzufragen, wie es um die Qualität bestellt ist. Mehr als die Hälfte habe auch bereits geantwortet, heißt es.

Ob aber die Abrechnung stimmt, hat bisher niemand so richtig kontrolliert. Das Gesundheitsministerium hätte laut "Wirtschaftswoche" gern, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) das übernehmen. Ein Sprecher der KV Württemberg hat das aber der Zeitung gegenüber bereits abgelehnt.

Wer überprüft die Tester?

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nannte den Betrug mit den Schnelltestzentren am Dienstag "eine Sauerei". Es gebe viele seriöse Anbieter, aber so etwas werde in jedem Fall strafrechtliche Konsequenzen haben.