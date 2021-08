Wer muss einen verpflichtenden Test abgeben? Wo kann man sich auf das Coronavirus testen lassen? Und wann muss man eigentlich in Quarantäne? Wir geben einen Überblick.

Es gibt verschiedene Anlaufstellen. Ob es sinnvoll ist, einen Test durchzuführen, entscheidet laut Kassenärztlicher Vereinigung Baden-Württemberg (KV) der Arzt. Die KV empfiehlt, zunächst den Hausarzt nach einem Corona-Test zu fragen. Vor einem Besuch sollte man unbedingt dort anrufen. Außerdem kann man laut KV ein Corona-Testzentrum oder eine Corona-Schwerpunktpraxis kontaktieren.

Corona-Schwerpunktpraxen (CSP) sind reguläre Haus- oder Facharztpraxen, die für Infektpatienten und Corona-Verdachtsfälle spezielle Sprechstunden vorhalten. Sie untersuchen und behandeln Patienten mit Atemwegsinfektionen, die von ihren jeweiligen Haus- und Kinderärzten als Verdachtsfälle eingestuft werden, dort jedoch nicht betreut werden können. Solche Praxen gibt es laut KV mittlerweile in fast allen Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg, man kann auch online eine Corona-Schwerpunktpraxis in der Nähe suchen. Informationen bekommt man auch beim zuständigen Gesundheitsamt. Nicht nur beim Hausarzt, auch bei einer CSP muss man vorab telefonisch einen Termin für einen Corona-Test vereinbaren. Eine Terminvermittlung, eventuell auch in eine Notfallpraxis, ist auch über die bundesweit geltende Rufnummer 116 117 (Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigungen) möglich.

Testen, aber nicht behandeln lassen, kann man sich in Corona-Testzentren (auch Abstrichzentren, Abstrichstellen oder auch Teststationen genannt). Hier arbeiten Kassenärztliche Vereinigung (KV) und Kommunen zusammen. Die Terminvergabe für die Testzentren organisieren die Gesundheitsämter der einzelnen Landkreise beziehungsweise Stadtkreise.

Für Reiserückkehrer wurden zusätzliche Teststationen eingerichtet. Man findet sie an den größeren Flughäfen in Stuttgart, Karlsruhe und Friedrichshafen (Bodenseekreis) sowie am Stuttgarter Hauptbahnhof.

Auch an wichtigen Straßen in Grenznähe werden Teststationen geschaffen. Die erste gibt es seit Freitag im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald an der A5 (Parkplatz Neuenburg-Ost). Aufgrund des starken Andrangs warnt das Landessozialministerium jedoch, dass die Teststation an der A5 nur von Reiserückkehren angefahren werden soll. "Alle anderen können sich in den Schwerpunktpraxen und Abstrichzentren testen lassen", so das Ministerium auf Twitter.

Außerdem gib es Corona-Ambulanzen (auch Fieberambulanzen). Laut KV sind sie meist an zentralen Orten wie Schulen oder Mehrzweckhallen eingerichtet. Die ärztliche Besetzung erfolgt analog zum ärztlichen Bereitschaftsdienst in Absprache mit mehreren Ärzten. Zahlreiche Ambulanzen haben aber mit dem zwischenzeitlichen Rückgang der Infektionszahlen wieder geschlossen.

Eine kostenlose Testung ohne begründeten Verdacht ist laut Sozialministerium erst einmal nicht möglich. Ein begründeter Verdacht besteht, wenn typische COVID-19-Symptome vorliegen, insbesondere Husten und Fieber. Außerdem kann man sich testen lassen, wenn man über die Corona-Warn-App die Meldung "erhöhtes Risiko" erhalten hat.

Es gibt aber Ausnahmen. Die Kassenärztliche Vereinigung weist darauf hin, dass sich Lehrer, Erzieher sowie das weitere Personal an Schulen, Kindertagesstätten und der Kindertagespflege zwischen 17. August und 30. September auch symptomfrei zweimalig auf eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus testen lassen können.

Testen lassen kann sich auch, wer vor der Aufnahme in ein Pflegeheim oder eine Behinderteneinrichtung steht. Einen kostenlosen Test gibt es zudem auf Anordnung des öffentlichen Gesundheitsdienstes, so die KV.

Außerdem kann sich jeder, der aus dem Ausland nach Deutschland einreist, kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Das muss aber innerhalb von 72 Stunden geschehen.

Reiserückkehrer aus Risikogebieten sind sogar zu einem Corona-Test verpflichtet. Hier weist das Sozialministerium ausdrücklich darauf hin, dass die Verantwortung für die Testpflicht bei den Bürgern und nicht beim Staat liegt. Dieser schaffe jedoch hierfür die notwendige Infrastruktur und das kostenlose Angebot. Das Ministerium appelliert deshalb eindringlich an die Eigenverantwortung jedes Einzelnen, sich entsprechend zu verhalten und die Testpflicht wahrzunehmen. Sollte dieser Pflicht nicht nachgekommen werden, drohen hohe Bußgelder von bis 25.000 Euro. Bei der Testpflicht für Reiserückkehrende werde laut Sozialministerium nicht zwischen Erwachsenen und Kindern oder Säuglingen unterschieden - eine Altersgrenze gebe es demnach nicht. "Allerdings sollte in Bezug auf Kinder und Säuglinge natürlich immer der Einzelfall betrachtet werden", schreibt das Ministerium weiter.

In den oben aufgeführten Fällen werden die Kosten für einen Corona-Test übernommen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verteidigte dieses Vorgehen zuletzt mehrfach gegen aufkommende Kritik.

Menschen, die dagegen zum Beispiel auf eine Hochzeitsfeier gehen und sich vorsorglich testen lassen wollen, erhalten keinen kostenlosen Test. Wer ihn privat veranlasst, muss laut KV mit Kosten zwischen 150 und 200 Euro rechnen.

Wer aus einem Risikogebiet nach Baden-Württemberg zurückkehrt, muss sich in Quarantäne begeben, bis das negative Testergebnis vorliegt. Dieses soll laut Sozialministerium so schnell als möglich an die Getesteten beziehungsweise den Einsender übermittelt werden. Während der Quarantäne ist es nicht erlaubt, das Haus oder die Wohnung zu verlassen und Besuch zu empfangen. Zudem sind Reiserückkehrer aus Risikogebieten dazu verpflichtet, sich bei der jeweils zuständigen Behörde zu melden. Diese Verpflichtung kann auch durch die Abgabe einer sogenannten Aussteigerkarte erfüllt werden, die beispielsweise bei der Ankunft am Flughafen abgegeben werden kann. Mindestens bis zum Erhalt eines negativen Ergebnisses muss man zwingend in Quarantäne verbleiben, die letztendliche Aufhebung der Quarantäne wird durch die Ortspolizeibehörde entschieden.

Ein negatives Testergebnis stellt immer nur eine Momentaufnahme dar. Laut eines Ärztesprechers ist durch die Tests nicht gesichert, dass man wirklich nicht am Coronavirus erkrankt ist. Ein Test könne negativ ausfallen, obwohl man das Virus bereits in sich trage, da man erst zwei Tage vor Ausbruch der Symptome ein postives Testergebnis erzielen könne. So könne einen ein negatives Testergebnis in trügerischer Sicherheit wiegen. Auch das Sozialministerium sieht daher einen Wiederholungstest nach fünf bis sieben Tagen als "sinnvoll" an. Laut Bundesgesundheitsministerium werden auch die Kosten für einen Wiederholungstest pro Person übernommen.

Für Reiserückkehrer aus Risikogebieten ist laut Sozialministerium derzeit keine verpflichtende zweite Testung vorgesehen. In Einzelfällen kann ein Wiederholungstest vom Gesundheitsamt aber angeordnet werden. Urlaubsreisende sollten aber bis 14 Tage nach ihrer Rückkehr (und auch trotz negativer erster Testung) unverzüglich einen Arzt aufsuchen, wenn Symptome auftreten, die auf eine COVID-19 Erkrankung hinweisen können. Laut Kassenärztlicher Vereinigung ist eine einmalige Wiederholungstestung aber "möglich".

Laut Sozialministerium lassen sich derzeit wöchentlich ungefähr 78.000 Menschen in Baden-Württemberg auf das Coronavirus testen. Demgegenüber können die Labore im Land etwa 150.000 Tests pro Woche durchführen. Vor allem größere Labore haben noch freie Kapazitäten.

Nach einem positiven Test meldet sich das Gesundheitsamt bei den Betroffenen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. In der Regel muss man sich für mindestens zehn Tage zu Hause in Quarantäne begeben. Bei positiven Testergebnissen werden die Gesundheitsämter direkt von den Laboren informiert.