Homeoffice und Videokonferenzen statt Dienstreisen – in Zeiten des Coronavirus ist Arbeiten von Zuhause für viele Chefs nun kein Tabu mehr. Software dafür von Teamviewer aus Göppingen ist gefragt.

Viele Unternehmen rufen ihre Mitarbeiter seit Ausbruch des Coronavirus dazu auf, im Homeoffice zu arbeiten und Dienstreisen zu vermeiden. Es gibt eine Firma, die von dieser Entwicklung besonders profitiert: Das Göppinger Unternehmen Teamviewer bietet die Software und Kommunikations-Tools an, um Rechner von Zuhause aus miteinander zu vernetzen.

Teamviewer spürt international wachsende Nachfrage

Im Großraumbüro beim Softwareanbieter Teamviewer in Göppingen sitzen oder stehen 50 Produktberater, die per Telefon weltweite Anfragen zu den Fernwartungs- und Videokonferenz-Programmen beantworten. Jetzt in Zeiten des Coronavirus haben sie noch mehr zu tun, sagt Jens Sproll, Leiter des Beraterteams in Göppingen. „Ja, auf jeden Fall. Wir haben eine gestiegene Nachfrage, speziell jetzt aus den Ländern, wo das Coronavirus präsenter ist.“ Etwa aus China, wo das Virus zuerst auftrat.

Die Mitarbeiter in Göppingen und in den Außenbüros in den USA, Australien und Asien können genau messen, wo und wie ihre Software genutzt wird, ergänzt Teamviewer-Pressesprecherin Martina Dier. „Wir spüren aktuell tatsächlich eine gestiegene Nachfrage, insbesondere nach den Homeoffice-Lösungen. Beispielweise im asiatischen Raum ist es so, dass die Teamviewer-Verbindungen, die in der Stadt Wuhan stattfinden, sich seit dem Start der Corona-Epidemie tatsächlich verdreifacht haben. Was sicherlich darauf zurückzuführen ist, dass die ganze Stadt in Quarantäne ist und dass die Firmen ihren Mitarbeitern auch gesagt haben, sie mögen von Zuhause arbeiten.“

Eine Steigerung der Nutzungszahlen beobachtet das schwäbische Software-Unternehmen Teamviewer auch im Landkreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen, der in Deutschland vom Coronavirus besonders betroffen ist, ebenso in Italien.

Homeoffice-Projekte werden von den Firmen wegen Coronavirus schneller umgesetzt

„Wir stellen tatsächlich fest, dass die Entscheidungen im Sinne von Einführung von Homeoffice-Lösungen aktuell auch schneller gefällt werden als das sonst üblich ist.“ Teamviewer-Pressesprecherin Martina Dier

Auf zwei Millionen Geräten weltweit ist die Teamviewer-Software installiert, schätzt das Unternehmen. Für Privatpersonen ist das Programm kostenlos, Firmen zahlen.

Auch Teamviewer sieht Homeoffice für alle vor

Auch bei Teamviewer in Göppingen, wo 450 der insgesamt 900 Mitarbeiter des Mittelständlers arbeiten, gibt es Corona-Vorkehrungen. Schon im Eingangsbereich hängt ein Spender mit Desinfektionsmittel. Die Pressesprecherin sagt: „Wir haben insgesamt für unsere Belegschaft sehr starke Reisebeschränkungen und bereiten uns darauf vor, dass wir von einem Tag auf den anderen alle aus dem Homeoffice arbeiten müssen. Dieses Szenario muss man allerdings auch vorbereiten, und das tun wir.“

Aktienkurs von Teamviewer in die Höhe geschnellt

Die Multikulti-Firma mit Mitarbeitern aus über 50 Ländern ist vor gut einem halben Jahr an die Börse gegangen. Nach einigen Anfangsschwierigkeiten erlebt Teamviewer bei seinem Aktienkurs jetzt Höhenflüge. Diese Woche gab es einen Kurssprung von 25 Prozent. Der Teamviewer-Investor Permira verkaufte über Nacht Aktien im Wert von 700 Millionen Euro.

Martina Dier sieht das so: „Es gibt aktuell eine Kursentwicklung, die nach oben geht, und es gibt eine gesteigerte Nachfrage nach unseren Homeoffice-Lösungen. Aber ich würde nicht sagen, dass das eins zu eins nur daran liegt. Woran, das kann man beim Börsenkurs nie so richtig sagen.“

Es muss nicht nur am Coronavirus liegen. Auch andere Faktoren könnten hinter der Börsenkursexplosion stecken. Deshalb hört es Pressesprecherin Martina Dier auch nicht so gerne, wenn man ihr Unternehmen als Gewinner der Corona-Epidemie bezeichnet.