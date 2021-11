Studie: Impfquote von 90 Prozent in BW nötig

per Mail teilen

Bei welcher Impfquote ist das Virus endlich unter Kontrolle? Neun von zehn Bürgern müssten geimpft sein, so Experten. Minister Lucha sieht einen weiten Weg zur Herdenimmunität.

Beim Blick auf die aktuellen Infektionszahlen reiben sich viele verwundert die Augen. Sollte die Impfquote nicht inzwischen ausreichen, um eine so starke Ausbreitung des Virus zu verhindern? Zur Erinnerung: Der Anteil der vollständig Geimpften an der Gesamtbevölkerung liegt in Baden-Württemberg gerade bei knapp über 65 Prozent.

Landesregierung setzt aufs Impfen

Sozial- und Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) sagt nein. Die aktuelle Impfquote reiche nicht aus, "um die Pandemie zu besiegen". Wieder und wieder betont er, das Impfen sei der einzige Weg aus der Pandemie. Zusätzliche mobile Impfteams hat er angekündigt, um die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte zu unterstützen. Denn die Aufgabe ist groß.

Rund ein Drittel der Menschen in Baden-Württemberg haben noch keinen vollen Impfschutz. Wer jetzt denkt, zwei Drittel geimpft, das reicht doch, der täuscht sich. Krankenhäuser im Land gehen bereits in den Notbetrieb.

In den SRH-Klniken im Kreis Sigmaringen etwa wird der stationäre Betrieb auf absolut dringliche Behandlungen, Notfälle und Intensivversorgung begrenzt. Ein drastischer Schritt, um sicherzustellen, dass für weitere intensivpflichtige Corona-Patienten auch noch genügend Personal vorhanden ist. Das teilten die SRH-Kliniken am Freitag mit.

Studie: Impfquote von 90 Prozent nötig

Vereinfacht ausgedrückt: Je mehr Menschen einen vollständigen Impfschutz haben, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, ernsthaft an Covid-19 zu erkranken oder das Virus weiterzugeben. Wie die Herdenimmunität wirken kann, zeigt eine Studie aus Israel: Immer, wenn die Impfquote bei den Erwachsenen um 20 Prozent anstieg, halbierte sich die Zahl der Ansteckungen unter den ungeimpften Kindern. Auch ohne einen direkten Impfschutz waren die Kinder also besser geschützt.

Nur: Wie hoch muss die Impfquote sein, damit das Virus "besiegt" werden kann, wie Gesundheitsminister Lucha es ausdrückt?

Zu Beginn der Pandemie ging das Robert Koch-Institut davon aus, dass 60 bis 70 Prozent Impfquote ausreichen. Mit der deutlich ansteckenderen Delta-Variante und immer mehr Erkenntnissen über Virus und Pandemie wurde diese Einschätzung schrittweise nach oben korrigiert.

Luchas Ministerium hat beim Tübinger Epidemiologen Martin Eichner einen Bericht über die Studienlage zum nötigen Impfschutz in Auftrag gegeben. Eichner kommt zu dem Schluss, dass bis zu 90 Prozent der Bevölkerung geimpft sein müssten, um das Corona-Virus auch dann noch zu stoppen, wenn alle Kontaktbeschränkungen aufgehoben wären. Doch Eichner betont: Auch vollständig Geimpfte können sich an der Delta-Variante noch anstecken und sie übertragen. 80 Prozent der Bevölkerung müssten "immun" sein, damit sich diese Variante nicht weiter verbreiten könne. "Ich verwende bewusst das Wort 'immun' und nicht das Wort 'geimpft'", so Eichner gegenüber dem SWR, "da ja nicht alle Geimpften gegen eine Infektion geschützt sind."

Die hohe Ansteckungsfähigkeit der Delta-Variante sei einer der Gründe, warum die angestrebte Impfquote immer weiter nach oben korrigiert wurde, erklärte Eichner weiter.

Lucha: Meilenweit von einer Herdenimmunität entfernt

Eichners Studie zufolge gehen von der nicht geimpften Minderheit bis zu 78 Prozent aller Infektionen aus. Laut Studie sind alle derzeit verabreichten Impfstoffe wirksam und schützen zu 90 bis 100 Prozent vor einer schweren Corona-Erkrankung. Der Schutz vor Erkrankungen mit milderen Symptomen liegt bei über 80 Prozent. Gleichzeitig seien Geimpfte, die sich mit dem Corona-Virus infizieren, um 40 Prozent weniger ansteckend als infizierte Menschen ohne Impfung. Weiteres Ergebnis: Junge Menschen werden durch die Impfung besser geschützt als ältere und vorerkrankte, deshalb sei eine Auffrischimpfung für ältere Menschen so wichtig.

"Von einer Herdenimmunität sind wir noch meilenweit entfernt" - so schätzt Gesundheitsminister Lucha die Lage ein. Der Tübinger Epidemiologe Eichner geht nicht davon aus, dass "jetzt plötzlich die Mehrheit der ungeimpften Bevölkerung eine Impfung akzeptieren wird" und skizziert zwei mögliche Szenarien:

Entweder man akzeptiere, dass die Fallzahlen weiterhin exponentiell stiegen und akzeptiere die Konsequenzen für das Gesundheitssystem. "Oder die Leute müssen - freiwillig oder unfreiwillig - ihre Kontakte und die Möglichkeiten zu einer Infektionsübertragung reduzieren."