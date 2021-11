In Baden-Württemberg steigen die Corona-Zahlen wieder deutlich an. Besonders der Kreis Heidenheim war in den vergangenen Tagen immer wieder Spitzenreiter. Die Lage im örtlichen Krankenhaus ist so angespannt, dass erste Patienten bereits auf den Gängen liegen. Der Landkreis sieht Handlungsbedarf.