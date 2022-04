Gesundheitsminister Lucha erwartet ruhigen Corona-Sommer in Baden-Württemberg

Angesichts rückläufiger Fallzahlen geht Gesundheitsminister Lucha von einer entspannten Corona-Lage in den kommenden Monaten aus: Es gebe eine hohe Immunität in der Bevölkerung.

Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) rechnet mit Blick auf Corona mit einem ruhigen Sommer. Es sei keine andere Herausforderung als die Omikron-Variante zu erwarten, sagte Lucha am Dienstag in Stuttgart. Gegen diese Virusvariante bestehe in der Bevölkerung eine Immunität von mehr als 90 Prozent.

Auf den Intensivstationen müssten immer weniger Menschen beatmet werden, sagte Lucha. Inzwischen lägen die Patienten mehrheitlich nicht mehr wegen Corona, sondern nur mit Corona als Nebendiagnose auf Intensivstationen. Momentan liege der so genannte R-Wert bei 0,7. Das heißt, statistisch gesehen steckt ein Infizierter 0,7 andere an. Auch beim Klinikpersonal im Land entspanne sich die Lage weiter, so Lucha. Es gebe immer weniger Krankheitsausfälle.

Lucha warnte allerdings, dies könne sich zum Ende des Sommers schnell wieder ändern. "Das gilt jetzt nur ab Mai für die Sommerzeit", sagte der Minister. "Es kann sein, dass wir hier im September, Oktober sitzen und wir über ein ganz neues Regime oder ganz neue Strukturen reden."

Zahl der Corona-Fälle geht weiter zurück

Laut der Daten des Landesgesundheitsamts von Montagnachmittag (Stand: 16 Uhr) wurden seit der letzten Übermittlung am Freitag 35.384 Neuinfektionen gemeldet. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz sank um 160,2 auf jetzt 1.363,4. 247 Patientinnen und Patienten mit einer Covid-Erkrankung werden aktuell auf den Intensivstationen im Land behandelt - das sind 22 weniger als am Freitag.

Kostenlose Schnelltests nur noch bis Mai

Die vom Bund finanzierten kostenlosen Bürgertests werden laut Lucha noch bis Mai zur Verfügung stehen. Eine Testpflicht an Schulen nach den Osterferien sei zwar durch das neue Infektionsschutzgesetz des Bundes noch durchführbar. Aus fachlichen Gründen habe man sich aber dagegen entschieden. Bei jungen Leuten komme es zu keinen schweren Verläufen. Man appelliere dennoch, weiterhin Masken zu tragen, auch wenn es vom Gesetz nicht mehr gefordert werde.

Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) rechnet mit keiner großen Herausforderung im Sommer. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

Kaum noch Corona-Maßnahmen seit Sonntag

Nach über zwei Jahren Corona-Pandemie sind am Sonntag nahezu alle Schutzmaßnahmen weggefallen. Maskenpflicht und Zugangsregeln wie 3G sind mittlerweile fast überall passé. Nur in Bussen und Bahnen, Pflegeheimen und Krankenhäusern muss noch Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Dagegen kehrt auch in Schulen wieder Normalität ein. Was in Büros und Betrieben gilt, entscheiden die Arbeitgeber. Schon vor zwei Wochen waren Kontaktbeschränkungen für private Treffen und die Kapazitätsgrenzen für öffentliche Veranstaltungen ad acta gelegt worden.

Kretschmann bedauert Scheitern der allgemeinen Impfpflicht

Die allgemeine Corona-Impfpflicht ist aus Sicht von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) durch die monatelange Debatte zerredet worden und letztlich gescheitert. "Ich bedaure das sehr", sagte der Regierungschef, der sich bereits Ende November - mitten in der vierten Corona-Welle - für eine rasche Umsetzung einer allgemeinen Impfpflicht ausgesprochen hatte. Während auch andere Regierungschefs der Länder dafür plädierten, waren die Meinungen im Bundestag stets stark auseinandergegangen. Gebe es nun eine aufgeweichte Variante, so sei das "besser als nichts", so Kretschmann.

"Es hat Monate gedauert und ist natürlich dann zerredet worden", kritisierte der Ministerpräsident. "Das war damals der optimale Zeitpunkt, alle wussten, was es bedeutet. Und allen der hohe Wert einer solchen Impfung klar. Und diesen günstigen Zeitpunkt, den hat man verpasst." Es sei danach auch "weit hergeholt" gewesen, die Frage einer Impfpflicht zu einer Gewissensfrage zu erklären.

Am Donnerstag soll das Parlament über die Einführung einer Impfpflicht in Deutschland entscheiden. Eine Mehrheit dafür zeichnet sich aber nicht ab. Im Gespräch ist eine aufgeweichte Variante als Impfpflicht ab 50 Jahren zum 1. Oktober.