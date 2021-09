Fünf-Millionen-Euro-Sofortprogramm für Wiederbelebung der Innenstädte

Das baden-württembergische Wirtschaftsministerium hat ein Sofortprogramm aufgelegt, um angeschlagene Innenstädte und den dortigen Einzelhandel zu stärken. Städte und Gemeinden können insgesamt fünf Millionen Euro abrufen. Geringe Kauflaune, wenig Umsätze und damit verbundene Betriebsschließungen und Leerstände - Innenstädte und deren Einzelhändler seien durch die Corona-Pandemie und den allgemeinen Strukturwandel herausgefordert, so Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU). Städte und Gemeinden sollen beispielsweise Geld bekommen, wenn sie leerstehende Räume an sogenannte Pop-up-Stores vermieten, also Geschäfte, die kurzfristig und für einen bestimmten Zeitraum öffnen. Außerdem werden Städte und Gemeinden finanziell unterstützt, die Veranstaltungen in ihren Zentren planen und umsetzen. Im Gegensatz zu bestehenden Förderprogrammen soll das Sofortprogramm laut Wirtschaftsministerium Innenstädten noch kurzfristiger zum Neustart verhelfen.