Corona-Soforthilfen für Unternehmer: Rückmeldefrist für Empfänger in BW verlängert

Nach Kritik am Verfahren der Landesregierung: Das BW-Wirtschaftsministerium verlängert die Rückmeldefrist von Corona-Soforthilfen für Klein-Unternehmen und Soloselbstständige.

Über 240.000 Empfängerinnen und Empfänger staatlicher Corona-Soforthilfen in Baden-Württemberg haben nun mehr Zeit, um ihre Rückmeldung abzuschicken. Wie das Wirtschaftsministerium am Donnerstag in Stuttgart mitteilte, wurde die Frist bis zum 16. Januar verlängert. Die reguläre Frist lief am Sonntag (19. Dezember) aus. Klein-Unternehmen und Soloselbstständige hatten zwischen 9.000 und 30.000 Euro erhalten, um Einnahmeausfälle während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 zu kompensieren. Mehr als zwei Milliarden Euro hatte die landeseigene L-Bank ausgezahlt und will nun prüfen, ob die Betriebe aufgrund späterer Umsätze einen Teil der Zuschüsse zurückzahlen müssen.

Mehrere Medien hatten zuvor berichtet, dass dies zu Unmut bei Betroffenen geführt habe. Die L-Bank schrieb seit Oktober Kleinunternehmen und andere Empfänger der Soforthilfen aus dem letzten Jahr an. "Weiterhin gilt, dass die Soforthilfe Corona grundsätzlich nicht zurückzubezahlen ist", begründet man das im Wirtschaftsministerium. Dies gelte aber nur, falls die Angaben damals richtig und vollständig gewesen seien. Falls der Liquiditätsengpass geringer gewesen sei als zunächst angegeben, müsse ein Rückzahlungsbedarf mitgeteilt werden. Mögliche Rückzahlungen sollen laut Ministerium aber nicht vor März 2022 fällig werden.

Kritik aus der Opposition

Der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses im baden-württembergischen Landtag, Erik Schweickert (FDP), forderte, Rückzahlungen um ein Jahr zu verschieben, weil viele Betriebe mitten in der vierten Welle von der Insolvenz bedroht seien. Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Boris Weirauch, plädierte am Donnerstag dafür, die Rückzahlungsforderungen vorübergehend auszusetzen.

"Dass die Wirtschaftsministerin nun auf den letzten Metern zumindest die Rückmeldefrist in den Januar schiebt, ist ein erstes Eingeständnis, dass das ganze Verfahren zur Unzeit kommt."

Diese Erkenntnis reiche aber nicht aus, so der Wirtschaftsexperte der Landes-SPD. Die Betriebe hätten angesichts der vierten Corona-Welle aktuell genug Sorgen. "Es braucht ein Moratorium für die Rückzahlung von Wirtschaftshilfen, bis sich die Corona-Lage wieder beruhigt hat." Bundesweit waren laut Bundeswirtschaftsministerium zum 7. Dezember insgesamt 129,4 Milliarden Euro an Wirtschaftshilfen bewilligt oder bereits ausgezahlt.