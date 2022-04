Corona-Inzidenz in Baden-Württemberg erstmals seit Ende Januar unter 1.000

per Mail teilen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg sinkt weiter. Erstmals seit Ende Januar liegt der Wert unter 1.000 - das Bild in den Landkreisen ist weiter gemischt.

Obwohl seit dem 3. April der Großteil der Corona-Regeln in Baden-Württemberg gefallen ist, geht die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen weiter zurück. Wie das Landesgesundheitsamt am Mittwoch mitteilte, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz nun bei bei 995,3 (Stand 16 Uhr) - und damit erstmals seit längerem wieder unter 1.000. Vor einer Woche wurde die Inzidenz noch mit 1.202,1 angegeben. Zuletzt habe der Wert vor dem 27. Januar unter 1.000 gelegen, wie ein Sprecher des Sozialministeriums bestätigte.

Höchste Corona-Inzidenz im Kreis Karlsruhe

Landesweit am höchsten liegt der Inzidenzwert im Landkreis Karlsruhe mit aktuell 1.303,3, gefolgt vom Kreis Rastatt (1.226,7) und dem Enzkreis (1.224,5). Am niedrigsten wird die Inzidenz im Schwarzwald-Baar-Kreis (547,7), den Kreisen Tuttlingen (559,7) und Rottweil (670,6) angegeben.

Mehr als 22.000 Neuinfektionen mit Corona

Seit Dienstag wurden dem Landesgesundheitsamt in Baden-Württemberg 22.822 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die tatsächlichen Fallzahlen dürften wegen der weiterhin hohen Dunkelziffer deutlich höher sein. Die Zahl der Menschen, die nachweislich am oder im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, stieg um 27 auf insgesamt 15.482.

Derzeit werden 197 Covid-19-Fälle auf baden-württembergischen Intensivstationen behandelt - das sind 5 weniger als am Dienstag. Die Hospitalisierungsinzidenz sank um 0,3 auf den Wert von 5,3. Die Zahl gibt an, wie viele Corona-Infizierte innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in ein Krankenhaus kamen.