per Mail teilen

Lehrer und Erzieher sollen sich künftig selbst auf das Coronavirus testen können. Dieser Vorstoß von Bundesgesundheitsminister Spahn löst in Baden-Württemberg geteilte Reaktionen aus.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte in einem Zeitungsinterview angeregt, dass sich Lehrer und Erzieher künftig mit Schnelltests selbst auf das Corona-Virus testen dürfen. Bereits an diesem Freitag soll eine entsprechende Verordnung in Kraft treten. Sie erlaubt den Einrichtungen, solche Schnelltests zu kaufen. Um sie selbst anzuwenden, soll Personal geschult werden.

RKI: Gesamtstrategie und "Hygienebeauftragte"

Das Robert Koch-Institut betonte, die Tests für Lehrer seien nur dann sinnvoll, wenn sie in eine Gesamtstrategie eingebunden seien. Zudem müsse sichergestellt sein, dass es an den Schulen speziell geschultes Personal gebe, um die Tests richtig durchzuführen - sogenannte Hygienebeauftragte, am besten ein Lehrer oder eine Lehrerin.

VBE: Lehrer und Erzieher sind kein Fachpersonal

In Baden-Württemberg ist die Skepsis groß: der Vorstoß Spahns sei nicht mal auf den ersten Blick eine gute Idee, findet der Verband Bildung und Erziehung (VBE). Lehrer und Erzieher seien kein medizinisches Fachpersonal. Ärzte würden ohnehin schon am Anschlag agieren und es sei fraglich, wie sie zusätzlich noch Lehrer und Erzieher schulen sollen. Außerdem erhöhe sich die Fehlerquote, wenn Antigen-Schnelltests selbst durchgeführt werden.

GEW eher für Wechselunterricht - Lob von Berufsschullehrern

Die Lehrergewerkschaft GEW findet die Idee grundsätzlich gut, wichtiger seien allerdings andere Schutzmaßnahmen an den Schulen, vor allem der Wechselbetrieb aus Präsenz- und Fernunterricht.

Der Berufsschullehrerverband begrüßt dagegen die Möglichkeit von Selbsttests, weil die Lehrkräfte damit mehr Sicherheit bekämen.

Zurückhaltung im Kultusministerium

Dem baden-württembergischen Kultusministerium liegen noch keine konkreten Informationen vor, wie sich das Vorhaben umsetzen lässt, so eine Ministeriumssprecherin gegenüber dem SWR. Kritisch werde allerdings gesehen, dass Aufgaben des Gesundheitssektors an Schulen und Lehrkräfte delegiert würden.

Nutzen und Zuverlässigkeit unsicher

Mediziner warnten heute bereits vor einer unsachgemäßen Handhabung von Selbsttests. Ohnehin ist umstritten, welche Sicherheit die Antigen-Schnelltests am Ende tatsächlich geben. Denn gemessen werden keine Antikörper, sondern nur eine mögliche aktuelle Infektion mittels Abstrich und Teststreifen. Der Test ist nicht so sensitiv wie zum Beispiel ein Labortest: Wer gerade erst infiziert oder bereits in einer späten Infektionsphase ist, kann durchaus ein negatives Ergebnis erhalten. Denn für den Antigen-Schnelltest ist entscheidend, wie hoch die Viruslast ist.