In Baden-Württemberg ist die lang ersehnte Lieferung von Corona-Schutzausrüstung aus China teilweise eingetroffen. Das hat das Gesundheitsministerium mitgeteilt. Bereits seit zwei Wochen habe die Landesregierung die Lieferung erwartet.

Seit dem 9. April gibt es bereits Lieferungen aus Shanghai mit Schutzausrüstung wie Masken, Brillen und Schutzanzügen. Diese Luftbrücke sei von Baden-Württemberg und Sachsen gemeinsam errichtet worden, so der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne). Dabei haben die Firma Porsche und die Rechtsanwaltsgesellschaft Rödl und Partner mit ihren Verbindungen geholfen.

Regelmäßige Lieferungen aus China

Anfangs habe es Probleme gegeben, da der Markt mit Corona-Schutzkleidung aktuell heiß umkämpft ist. Außerdem habe es Schwierigkeiten durch Zollbestimmungen gegeben. Trotz der Startschwierigkeiten kamen aber bereits vor Ostern erste Lieferungen in Baden-Württemberg an. Auch in dieser Woche sollen mindestens sechs Flugzeuge in Shanghai starten. Insgesamt soll dabei ein Lagerbestand von über 40 Lastwagenfuhren geliefert werden, darunter 20 Millionen Handschuhe, 340.000 Schutzanzüge und 125.000 Brillen. "Wir werden die Schutzausrüstung umgehend über unseren Spediteur im Land verteilen und an unsere Partner im Gesundheitswesen ausliefern lassen", kündigte Lucha an.