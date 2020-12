In baden-württembergischen Corona-Hotspots mit Inzidenzen von über 300 müssen Schüler ab Klasse 8 verpflichtend in den Fernunterricht wechseln. Das gilt ab spätestens Montag.

In Stadt- oder Landkreisen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz auf über 300 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner steigt, sollen ältere Schülerinnen und Schüler ab Montag verpflichtend in den Fernunterricht wechseln. Bereits am Mittwoch hat das Kultusministerium alle Schulen im Land informiert. Diese Regelung gilt für die betroffenen Stadt- oder Landkreise spätestens ab Montag, den 14. Dezember 2020.

Im Stadtkreis Pforzheim liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bereits über 300. Auch die Stadt Heilbronn liegt mit einer Inzidenz von 298,6 nur noch knapp unter dem Grenzwert.

GEW unterstützt Fernunterricht, kritisiert ihn aber auch

Die Vorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW, Monika Stein, begrüßt, dass endlich Fernunterricht erlaubt wird.

"Wenn, dann aber richtig und nicht nur für ausgesuchte Schülergruppen. Infektionsschutz ist wichtiger als einige Tage Präsenz-Unterricht für die Abschlussklassen." Monika Stein, Vorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW

Außerdem kritisiert die GEW, dass immer mehr Schulleitungen die Arbeit der überlasteten Gesundheitsämter übernehmen müssten.

"Das Coronavirus wartet nicht, bis ein langwieriges Abstimmungsverfahren zwischen überlasteten Gesundheitsämtern, der Schulverwaltung und den Schulleitungen zum Start des Wechselunterrichts abgeschlossen ist und das laut Verordnung 'besondere Infektionsgeschehen' festgestellt wird." Monika Stein, Vorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW

Des Weiteren fordert die GEW weiterhin personelle Unterstützung: "An vielen Schulen fehlen Lehrkräfte. Das benennen wir seit Juni. Wenn mehr Personal da ist, könnten auch Konzepte, bei denen im Wechsel ein Teil einer Klasse zu Hause arbeitet und ein Teil in der Schule lernt, besser funktionieren", sagt Stein.

Kritik auch von der SPD

SPD-Landesvorsitzender Andreas Stoch wirft der Kultusministerin vor, die Lage unterschätzt zu haben. Hätte sie bereits Wechselunterricht eingeführt, müsste sie jetzt nicht ganze Klassen nach Hause schicken, so Stoch.

Diese Klassen gehen nicht in den Fernunterricht

Ausgenommen von der neuen Regelung sind lediglich Abschlussklassen und sonderpädagogische Angebote. Die Ausnahmen gelten damit für:

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 9 der Hauptschule, Werkrealschule, Realschule und Gemeinschaftsschule, die im Schuljahr 2020/2021 die Abschlussprüfung ablegen

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 10 der Hauptschule, Werkrealschule, Realschule und Gemeinschaftsschule, die im Schuljahr 2020/2021 die Abschlussprüfung ablegen

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 10 in zieldifferenten inklusiven Bildungsangeboten, die sich auf ein nahtlos anschließendes Bildungsangebot vorbereiten

Schülerinnen und Schüler der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren

Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 und 2 des allgemein bildenden Gymnasiums, des beruflichen Gymnasiums und der Gemeinschaftsschule

Schülerinnen und Schüler der berufsvorbereitenden Bildungsgänge

Abschluss- und Prüfungsklassen der beruflichen Schulen (Ausnahmen hiervon sind unter anderem einjährige Berufsfachschulen oder Berufskollegs).

Klassenarbeiten sollen abgesagt werden

Für den Zeitraum des Fernunterrichts müssen in den betroffenen Klassenstufen bereits geplante Klassenarbeiten abgesagt werden. Falls diese für die Notenbildung zwingend erforderlich sind, sollen diese, sobald wieder Präsenzunterricht an der Schule möglich ist, nachgeholt werden.

Unter dieser Bedingung geht es in den Präsenzunterricht zurück

Sobald die Sieben-Tage-Inzidenz wieder unter die 300-Inzidenz fällt, gelten für die Rückkehr zum Präsenzunterricht erneut die Regelungen von Paragraf 6b der Corona-Verordnung Schule.

Die Landesregierung hat bereits weitere Einschränkungen für Extrem-Hotspots in Baden-Württemberg angekündigt. Welche genau das sein werden, steht jedoch bislang nicht fest.