Bei der Lieferung von Corona-Schnelltests an die Schulen in Baden-Württemberg gibt es Probleme. Das Sozialministerium begründet das mit bundesweiten Engpässen.

"Die Auslieferung der Testkits hat sich leider verzögert", erklärte eine Sprecherin des Sozialministeriums am Donnerstag in Stuttgart. Wegen der starken Nachfrage sei es bei den Herstellern zu Lieferschwierigkeiten gekommen. Zunächst seien etwa drei Millionen Corona-Schnelltests an die Kommunen und Schulen in Baden-Württemberg gegangen. Bis Freitag sollen insgesamt etwa 4,4 Millionen dieser Testkits ausgeliefert sein.

Landesregierung erwartet genügend Tests

"Somit werden nach aktuellem Stand ab Montag die Schulen, falls eine Öffnung erfolgt, mit Tests ausgestattet sein", sagte die Ministeriumssprecherin weiter. Sie ergänzte, dass insofern dem Einstieg in den Präsenz- beziehungsweise Wechselunterricht nächste Woche nichts im Wege stehen sollte. Von Montag an sollen sich grundsätzlich alle, die wieder in der Schule sind, zweimal pro Woche auf das Coronavirus testen lassen.

Zugleich warb die Sprecherin um Verständnis für manche Verzögerung: "Bei den Tausenden von Einzellieferungen, die von uns an die Städte, Kreise und Gemeinden gehen und von dort an die Schulen, kann es in Einzelfällen am Anfang auch zu Fehlern kommen."

39 Millionen Tests ab Mitte Mai

Laut Sozialministerium können die Kommunen sich zusätzliche Tests auch selbst beschaffen und bekämen die Kosten erstattet. Bis zum 23. April werde das Land weitere 5,4 Millionen Tests an die Schulen ausliefern, hieß es. Spätestens in der zweiten Maiwoche stünden Städten und Gemeinden über sogenannte Rahmenlieferverträge des Landes insgesamt 39 Millionen Tests zur Verfügung- Diese könnten sie dann selbst direkt bestellen.

GEW: Corona-Schnelltests für Schulen reichen nicht aus

Die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Monika Stein, kritisiert die Lücken bei der Versorgung mit Schnelltests. Ihr sei von den Schulen zurückgemeldet worden, dass die Tests noch nicht angekommen seien oder nicht ausreichen würden. "Viele Schulen stehen ohne genügend Tests da und wissen nicht, wie sie am Montag überhaupt ihre Schülerinnen und Schüler testen lassen sollen", erklärte Stein gegenüber dem SWR.

Außerdem bemängelt die GEW, dass nicht geklärt sei, wie und von wem die Schnelltests an den Schulen in Baden-Württemberg durchgeführt werden sollen. Dies sei von Kommune zu Kommune unterschiedlich, so Stein. Teilweise gebe es freiwillige Helfer, wie etwa vom Roten Kreuz. Häufig müssten die Lehrkräfte die Tests jedoch selbst durchführen.