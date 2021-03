Seit dieser Woche soll jeder Baden-Württemberger einen kostenlosen Corona-Schnelltest pro Woche bekommen - doch es hakt an allen Ecken und Enden. Die Abrechnung funktioniert noch nicht, Arztpraxen fühlen sich "überrollt".

Seit Montag soll jeder Deutsche Anspruch auf einen kostenlosen Corona-Schnelltest pro Woche haben, doch das klappt in Baden-Württemberg längst nicht so wie geplant. Eigentlich sind theoretisch genug Schnelltests auf dem Markt, doch die Abrechnung mit dem Bund funktioniert noch nicht. Landkreise, Arztpraxen und Apotheken bekommen die Kosten für die Tests bislang noch nicht ersetzt. Viele Kreise und Kommunen in Baden-Württemberg gehen deshalb jetzt in Vorleistung und hoffen, dass der Bund die Kosten ab April auch rückwirkend erstattet.

Einzelne Landkreise wollen jedoch noch abwarten, bis die Abrechnung funktioniert. Im Rems-Murr-Kreis zum Beispiel gehen laut Landratsamt zwar einzelne Testzentren in Vorleistung, man könne das jedoch nicht flächendeckend für den ganzen Landkreis leisten. Deshalb könne bislang kein anlassloser kostenloser Schnelltest über das Schnelltestportal des Landkreises gebucht werden.

Ärzteverbände: Vorgehen bei kostenlosen Corona-Schnelltests chaotisch

"Es wirkt manchmal doch etwas übers Knie gebrochen", sagte Ulrich Weigeldt, der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, dem SWR. Für die Praxen sei es teilweise schwer herauszufinden, welche Aufgaben sie tatsächlich übernehmen sollten. "Im Endeffekt wissen wir das das erst seit gestern", so Weigeldt am Dienstag. "Insofern ist das schon etwas chaotisch." Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Stephan Hofmeister hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vorgeworfen, ein Testchaos ausgelöst zu haben. Dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" sagte er, die Ärzte hätten sich überrollt gefühlt.

Man dürfe nicht vergessen, dass neben den Corona-Schnelltests auch alle anderen Krankheiten weiter behandelt werden müssten, sagte Weigeldt. "Es kann natürlich nicht sein, dass wir jetzt mit einem Mal Tag der offenen Tür und alle möglichen Schnelltests machen und alle andere Arbeit liegen lassen." Nach wie vor müssten sich Hausärzte um Verstauchungen, Diabetes oder hohen Blutdruck kümmern.

Apotheken müssen testwillige Kunden vertrösten

Auch viele Apothekerinnen und Apotheker wiesen zum Wochenbeginn auf unklare rechtliche Rahmenbedingungen hin. Man habe zahlreiche Kunden vertrösten müssen. So müsse erst noch die veränderte Coronatest-Verordnung im Bundesanzeiger veröffentlicht werden, hieß es bei der Landesapothekerkammer am Montag in Stuttgart. Man gehe davon aus, dass dies am Dienstag nachgeholt werde und zugleich die Fragen der Abrechnung und die Erfassung der Getesteten geklärt würden. Die Abrechnung werde wahrscheinlich über die Kassenärztliche Vereinigung erfolgen können.

Auch bei der praktischen Umsetzung stehen viele Apotheken vor großen Herausforderungen. Die Präsidentin des Apothekerverbands, Gabriele Regina Overwiening, sagte im ZDF, man müsse vor Ort normale Kunden und Testkunden trennen und dafür oft auch extra Räume anmieten und Schutzausrüstung kaufen. Es gebe Apotheken, in denen man sich spontan testen lassen könne, sinnvoll sei es aber, vorher einen Termin auszumachen.

Spahn räumt Verzögerungen ein

Im jüngsten Bund-Länder-Beschluss zur Corona-Krise ist festgelegt, dass der Bund seit diesem Montag die Kosten für einen Schnelltest pro Bürger und Woche übernimmt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte bereits am Freitag darauf hingewiesen, dass die Tests nicht in allen Ländern schon ab Montag durchgängig angeboten werden könnten, es aber schnell losgehen solle.