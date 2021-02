per Mail teilen

Ministerpräsident Kretschmann will mit Schnelltest Lockerungen möglich machen. Doch wie soll das funktionieren? Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die derzeitige Debatte.

Geschäfte, Restaurants, Museen - sie alle sollen bald wieder öffnen können. So steht es in einem Impulspapier des Staatsministeriums für das Bund-Länder-Treffen in der kommenden Woche. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) vollzieht damit eine Kehrtwende in der Corona-Politik. Bisher war er als vorsichtiger und strenger Akteur in der Pandemie unterwegs.

Wie genau sieht der Plan aus?

Möglichst viele Einrichtungen sollen bald wieder öffnen. Doch genaue Termine werden dafür nicht genannt. Auch genaue Abläufe werden in dem Papier nicht genannt. Es heißt lediglich, die Veranstalter und Betreiber der Einrichtungen "müssen dafür Sorge tragen, dass nur Besucherinnen und Besucher Zutritt erhalten, die einen negativen Test vorweisen können." Wie alt ein Test sein darf, wo man den Test machen darf: all diese Fragen sind in dem Papier nicht geklärt.

Kann dieser Vorschlag eine Mehrheit finden?

Auch dieses Frage lässt sich derzeit nicht mit einem klaren "Ja" oder "Nein" beantworten. Mehrere Politiker haben bereits erklärt, dass Lockerungen kommen können, allerdings nur in Verbindung von Impfen und Schnelltests. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat dazu einen Drei-Stufen-Plan vorgelegt.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) warnte im "Redaktionsnetzwerk Deutschland" vor einem "Blindflug" beim Hochfahren des öffentlichen Lebens. Die Politik dürfe nicht die Nerven verlieren.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält die Pläne von Baden-Württemberg für riskant. Die Pläne, den Corona-Lockdown mit Hilfe von Schnelltests zu lockern, sei riskant, sagte Lauterbach im SWR. Die Hälfte der Menschen über 80 Jahre und wichtige Risikogruppen zwischen 65 und 80 seien noch gar nicht geimpft. Lockerungen seien gefährlich, weil gerade die dritte Corona-Welle beginne.

Was spricht gegen die Pläne?

Deutschland steht vermutlich am Beginn der dritten Welle. Das Robert-Koch-Institut meldet am Freitag knapp 10.000 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg erneut und liegt bundesweit bei 62,6 (Stand Freitag 26.2.), in Baden-Württemberg ebenfalls nach einem Anstieg bei 48,8 (Stand Donnerstag 25.2).

Beim letzten Bund-Länder-Treffen hatten sich die Minsterpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel auf eine 7-Tage-Inzidenz von 35 verständigt, um regionale Öffnungsschritte vorzunehmen. Von diesem Wert ist man mittlerweile wieder ein gutes Stück entfernt. Ob die Pläne von Baden-Württemberg angenommen werden, scheint also sehr fraglich.

Wie funktionieren Schnelltests?

Schnelltests auf das Coronavirus bieten keine 100-prozentige Sicherheit. Experten sind sich aber weitgehnd einig, dass diese Testmöglichkeiten ein zusätzlicher Faktor sein können, um Infektionen zu erkennen. Konkret bei denjenigen, die gar nicht merken und wissen, dass sie mit dem Virus infiziert sind, also asymptomatisch erkrankt sind. Allerdings stellen diese Tests immer nur eine Momentaufnahme dar.

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinproduktion hat mittlerweile drei Corona-Tests in Eigenverantwortung zugelassen. Bei allen drei Tests wird die Probe durch einen Abstrich im vorderen Nasenbereich vorgenommen.

Zugelassen sind:

Clinitest Rapid Covid-19 Self Test

Rapid Sars-CoV-2 Antigen Test Card

Lyher Covid-19 Antigen Schnelltest (Nasal)

Wann wird entschieden?

Bund und Länder treffen sich am Mittwoch 3. März 2021, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Die bisherigen Lockdown-Maßnahmen gelten bis Sonntag 7. März.