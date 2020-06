Mit dem Ende der Pfingstferien soll ein weiterer Schritt in Richtung Normalbetrieb gemacht werden. Zunächst sollen sich die Klassen beim Schulbesuch abwechseln.

Ab Montag (15. Juni) sind für die Schüler in Baden-Württemberg die Pfingstferien zu Ende. Den Plänen der Landes-Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) zufolge sollen dann wieder alle Klassen in den Schulen unterrichtet werden, wenn auch nicht gleichzeitig.

Das Kultusministerium spricht hier von einem "rollierenden System". Es gilt für alle Klassenstufen der allgemeinbildenden und beruflichen Schulen - ausgenommen der Jahrgänge, die bereits am 4. Mai gestartet sind und in diesem oder im nächsten Jahr vor dem Abschluss stehen. Sie bleiben dauerhaft in der Schule. "Wir reden nicht von einem regulären Schulbetrieb wie vor der Corona-Pandemie. Das heißt, dass es jetzt nicht darum gehen darf, noch möglichst viele schriftliche Arbeiten nachzuholen", sagte Eisenmann.

Schule und Lernen zuhause im Wechsel

Das "rollierende System" sieht vor, dass sich die verschiedenen Klassenstufen beim Präsenzunterricht in den Schulen abwechseln - und je eine Woche zuhause und dann wieder eine Woche in der Schule lernen. Das Kultusministerium gibt folgenden Rhythmus vor: In den Grundschulen sollen eine Woche die Erst- und Drittklässler, eine Woche die Zweit- und Viertklässler in die Schule kommen. An weiterführenden Schulen haben in den sechs Schulwochen, die noch anstehen, im wöchentlichen Wechsel die Klassen 5/6, 7/8 aller Schularten und 9/10 am Gymnasium in Präsenzphasen an den Schulen Unterricht.

Das soll laut Ministerium sicherstellen, dass nicht zu viele Schüler vor Ort in den jeweiligen Schulen sind und die Abstandsregeln besser eingehalten werden können. Zusätzlich sollen die Klassen in zwei Gruppen aufgeteilt werden. Vorgabe ist, dass jede Klasse wöchentlich mindestens zehn Stunden in der Schule unterrichtet wird, vor allem in den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachkunde. In den höheren Klassenstufen gehören auch Fremdsprachen dazu. In der Schule sollen des Weiteren spezielle Hygieneregeln gelten: Vor dem Unterricht müssen die Hände gewaschen, die Tische nach einem Lehrerwechsel desinfiziert, und die Pausen nicht gemeinsam genommen werden.

Landesschülerbeirat will mehr Präsenzunterricht für Jüngere

Der Landesschülerbeirat hat im Hinblick auf das rollierende System die Forderung bekräftigt, verstärkt jüngeren Schülern die Chance auf Präsenzunterricht zu geben. "In den vergangenen Wochen lag die Fokussierung stark auf den Abschlussklassen, was zu der Zeit auch wichtig war", sagte Roman Jauch, Sprecher des Landesschülerbeirats. Jetzt aber solle den jüngeren Schülern mehr Zeit in der Schule ermöglicht werden. In welchem Rhythmus die Ausgestaltung des Systems genau umgesetzt werde, würden die Schulleitungen individuell entscheiden, so Jauch. Bei den Abschlussklassen könne daher Zeit in der Schule eingespart werden - zugunsten der Jüngeren.

Ministerium: acht von zehn Lehrern verfügbar

Rund 80 Prozent der Lehrer stehen laut Kultusministerium für den Unterricht zur Verfügung. Der Rest gehöre zur Risikogruppe. Kultusministerin Eisenmann sieht die Schulen gut auf die Ausweitung des Präsenzunterrichts vorbereitet. Man habe sie früh über die Pläne informiert, so Eisenmann. Dem hat die Vorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW, Doro Moritz, widersprochen. Sie sprach in einem SWR-Interview von einem Kraftakt für Schulen und Lehrkräfte, da Notbetreuung und Fernunterricht parallel weiterlaufen.

Zuletzt war auch die Kommunikation des Kultusministeriums kritisiert worden. So hatte die Bildungsgewerkschaft GEW bemängelt, das Ministerium kommuniziere nur per Mail mit den Schulleitungen. Zudem erführen die Lehrer und Schulleiter zuerst aus den Medien von den Plänen, so der Vorwurf verschiedener Gewerkschafts- und Verbandsvertreter.

Kultusministerium betont "wöchentlichen" Austausch

Das Kultusministerium hatte den Vorwurf zurückgewiesen: "Der Amtschef des Kultusministeriums kommuniziert wöchentlich mit der Direktorenvereinigung, mit den Lehrergewerkschaften, mit den Kommunalen Landesverbänden, mit den Regierungspräsidien und Staatlichen Schulämtern, mit den freien Schulen", teilte ein Sprecher mit. Zudem gebe es einen vielfältigen Austausch mit den Schulen.