Kneipen, Feste, Sport im Fitnessstudio: Pünktlich zu Pfingsten werden in Baden-Württemberg zahlreiche Corona-Beschränkungen gelockert. Wir geben einen Überblick.

In Baden-Württemberg dürfen Bars und Kneipen einer Gerichtsentscheidung zufolge bereits ab Samstag (30. Mai) wieder ihre Außenbereiche öffnen. Das hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg entschieden. Die vollständige Schließung sei gleichheitswidrig, weil Speisewirtschaften wie Restaurants geöffnet haben dürfen. Ihren Innenbereich dürfen Kneipen und Bars aber erst ab dem 2. Juni öffnen. Das hatte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag (26. Mai) auf der Landespressekonferenz angekündigt. Voraussetzung für die Öffnung sei, dass die Hygieneauflagen eingehalten werden. Shisha-Bars, Clubs und Diskotheken müssen wegen der höheren Infektionsgefahr weiter vollständig geschlossen bleiben.

Shisha-Bars in Baden-Württemberg dürfen wegen der Corona-Beschränkungen noch nicht öffnen. Dort bestünde eine höhere Infektionsgefahr. dpa Bildfunk picture alliance / Soeren Stache / dpa

Die Corona-Vorgaben für private Feiern wie Hochzeiten und Geburtstagsfeiern werden gelockert. Seit Mittwoch (27. Mai) dürfen im privaten Raum bis zu zehn statt wie bisher nur fünf Personen aus mehreren Haushalten zusammenkommen. Die Beschränkung auf zehn Personen gilt weiterhin nicht für Verwandte und Angehörige des gleichen Haushalts sowie Partnerinnen und Partner. Ab 1. Juni gilt die Zehn-Personen-Regel auch für private Feiern in öffentlich mietbaren Räumen, wie Restaurants oder anderen Veranstaltungsstätten. Findet die Party im Außenbereich statt, sind bis zu 20 Teilnehmende erlaubt.

Bereits seit Montag (4. Mai) dürfen in Baden-Württemberg wieder Gottesdienste und andere Gebetsveranstaltungen unter Auflagen stattfinden. Im Innenraum gibt es dafür keine Obergrenze für die Anzahl der Teilnehmenden, ein Mindestabstand von 1,5 Metern muss aber berücksichtigt werden. An Gottesdienste und Prozessionen im Freien dürfen maximal 100 Menschen teilnehmen, sofern sie den Mindestabstand einhalten. Zusammenkünfte nach dem Gottesdienst sind nicht möglich. Zu Beerdigungen im Freien können sich laut aktuell geltender Verordnung bis zu 50 Teilnehmende versammeln.

Ab Freitag (29. Mai) dürfen Hotels und andere Beherbergungsbetriebe wie Pensionen oder Jugendherbergen auch zu touristischen Zwecken wieder öffnen. Urlaub in Ferienwohnungen und auf Campingplätze ist unter Auflagen bereits seit 18. Mai wieder möglich. Allerdings ist der Andrang teils sehr groß: Über Pfingsten dürften die meisten Campingplätze in Baden-Württemberg ausgebucht sein. Für alle Bereiche gelten weiterhin strenge Auflagen. Dazu gehören eingeschränkte Öffnungszeiten, Hygienekonzepte und eine Begrenzung der Gästezahlen. In öffentlichen Bereichen der Herbergen gilt eine Maskenpflicht. Schwimmbäder und Saunen bleiben in Hotels und Gaststätten bis 6. Juni geschlossen. Kosmetische Anwendungen sind unter Auflagen erlaubt. Fitnessräume dürfen ab dem 2. Juni öffnen.

Der Andrang auf Campingplätzen in Baden-Württemberg soll trotz Corona-Beschränkungen über Pfingsten sehr groß werden. dpa Bildfunk Patrick Seeger

Auch Freizeitparks öffnen wieder ihre Tore - unter Auflagen. Am Freitag (29. Mai) starten unter anderem der Europa-Park in Rust bei Freiburg, der Erlebnispark Tripsdrill in Cleebronn (Kreis Heilbronn), der Schwabenpark in Kaisersbach (Rems-Murr-Kreis) und das Ravensburger Spieleland in Meckenbeuren (Bodenseekreis) in die Saison.

Nicht private Veranstaltungen wie Konzerte, Theater, kleinere Festivals, Vortragsveranstaltungen oder Kino können ab 1. Juni mit maximal 100 Teilnehmenden wieder stattfinden. Voraussetzung sind feste Sitzplätze und die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln. Auch Vereine, Parteien, Behörden und Unternehmen können wieder Versammlungen abhalten, wie Betriebs- oder Aktionärsversammlungen, Examens- oder Abschlussveranstaltungen. Großveranstaltungen mit mehr als 500 Menschen bleiben auf jeden Fall bis zum 31. August verboten.

Bereits seit 11. Mai ist Sport auf Freiluftanlagen unter Auflagen erlaubt. Ab 2. Juni dürfen alle öffentlichen und privaten Sportanlagen und Sportstätten öffnen - egal ob drinnen oder draußen. Dazu zählen auch Fitnessstudios, Yogastudios, Tanzschulen, Kletterhallen oder Indoorsporthallen. Alles natürlich unter Einhaltung bestimmter Hygienevorschriften und Abstandsregeln. Trainierende müssen bereits im Sportoutfit kommen. Umkleidekabinen, Duschräume und Saunen bleiben geschlossen. Verboten bleibt außerdem das Training von Sport- und Spielsituationen mit direktem Körperkontakt, wie bei den meisten Team- oder Kampfsportarten üblich. Auch intensives Ausdauertraining bleibt in geschlossenen Räumen tabu.

Auch die Fitnessstudios in Baden-Württemberg sollen nach dem Stufenplan ab Pfingsten wieder öffnen. dpa Bildfunk Picture Alliance

Ausschließlich für Schwimmkurse und -unterricht sowie für Trainingseinheiten von Sportvereinen dürfen Schwimmbäder ab 2. Juni wieder öffnen. Die Auflagen sind hoch: So dürfen beispielsweise maximal zehn Personen gleichzeitig trainieren, Duschen nach dem Schwimmen ist nicht erlaubt.

Für normale Wasserratten und Wellness-Liebhaber sollen erste Bäder ab 6. Juni wieder öffnen dürfen. Das teilte die Lenkungsgruppe der Landesregierung am Donnerstag (28. Mai) in Stuttgart mit. Dies betreffe auch Badeseen mit Zugangskontrollen, Heil-, Hotel- und Thermalbäder sowie Saunen. Der Betrieb sei allerdings nur unter strengen Hygienevorgaben und auf der Grundlage eines detaillierten Betriebskonzeptes möglich. Eine entsprechende Verordnung wird noch verfasst.

An Badeseen ohne Zugangskontrollen herrscht dagegen schon reger Betrieb - wie zum Beispiel am Badesee in Plüderhausen im Rems-Murr-Kreis. Schwimmen und plantschen ist dort erlaubt, denn ein solcher Badesee gehört anders als die Freibäder zum "öffentlichen Raum". Theoretisch darf sich dort jeder aufhalten, sei es zum Spazieren, zum Sonnenbaden oder eben zum Schwimmen. Wichtig ist dabei, dass die Abstandsregeln eingehalten werden.

Bislang dürfen wegen der Corona-Beschränkungen nur maximal die Hälfte der Kinder in Baden-Württemberg in die Kindertagesstätte. Das soll sich bald ändern: Die Kitas und die Grundschulen in Baden-Württemberg sollen spätestens Ende Juni wieder vollständig öffnen.