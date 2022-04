Ende der Corona-Regeln in BW: Die wichtigsten Antworten auf Nutzerfragen

Vielerorts sind die Maskenpflicht, 3G-Regel sowie die Testpflicht entfallen. Die Corona-Lockerungen lassen bei Nutzern jedoch einige Fragen offen. Ein Überblick zu den wichtigsten User-Fragen.

Zwei Jahre lang gehörten Mund-Nase-Bedeckungen in der Corona-Pandemie zum Alltag. Seit Sonntag (3. April) müssen sie in den meisten Teilen Deutschlands nicht mehr getragen werden - auch nicht in Baden-Württemberg. Weitere Maßnahmen wie etwa die Impf- und Testkontrollen und Einreiseanmeldungen sind ebenfalls weggefallen. Bei der Fülle an Regeln sind bei einigen Leserinnen und Lesern jedoch noch Fragen offen. Wir klären die wichtigsten:

Bleiben Bürgertests kostenlos?

Welche Quarantäne-Regeln gelten?

Welche Maske ist die richtige?

Wo gilt die Testpflicht noch?

Corona-Regeln bei Friseuren und Massagen?

Besteht eine Maskenpflicht in Kirchen?

Das Bundesgesundheitsministerium kündigte an, dass die kostenlosen Corona-Tests bis Ende Juni 2022 verlängert werden.

Die Regeln zu Quarantäne und Isolation bleiben bislang erhalten. Kontaktpersonen von Infizierten müssen nicht in Quarantäne, wenn sie eine Auffrischungsimpfung haben, frisch doppelt geimpft oder frisch genesen sind. Als "frisch" gilt ein Zeitraum von bis zu drei Monaten.

Für Infizierte oder nicht geimpfte Kontaktpersonen gelten zehn Tage Quarantäne, die verkürzt werden kann: nach sieben Tagen mit einem negativen PCR- oder einem zertifizierten Schnelltest.

Für Schülerinnen und Schüler, die als Kontaktperson gelten, ist die Verkürzung der Quarantänezeit durch einen negativen PCR- oder einen Antigenschnelltest bereits nach fünf Tagen möglich. Ansonsten beträgt die Zeit der Quarantäne ebenfalls zehn Tage und kann nach sieben Tagen mit einem negativen PCR-Test oder zertifizierten Antigenschnelltest verkürzt werden.

Beschäftigte von Krankenhäusern, Pflegeheimen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe können die Quarantäne ausschließlich mit einem negativen PCR-Test und nach 48 Stunden Symptomfreiheit vorzeitig beenden.

In öffentlichen Verkehrsmitteln gilt für Fahrgäste, das Kontroll- und Servicepersonal sowie das Fahrpersonal eine Maskenpflicht. FFP2-Masken sind nicht mehr verpflichtend, eine OP-Maske reicht aus.

In medizinischen Einrichtungen, wie Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, muss aber weiterhin eine FFP2-Maske getragen werden.

In Arzt- oder Zahnarztpraxen ist das Tragen einer FFP2-Maske oder einer OP-Maske Pflicht. Es sind beide Maskentypen zulässig.

Testpflichten entfallen überall außer in den folgenden Einrichtungen:

Kindertageseinrichtungen

Schulen

Krankenhäusern

ambulanten Pflegediensten zur ambulanten Intensivpflege in Einrichtungen, Wohngruppen oder sonstigen gemeinschaftlichen Wohnformen

Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung älterer, behinderter oder pflegebedürftiger Menschen, sowie für ambulante Pflegedienste

Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete

Justizvollzugsanstalten, Abschiebungshaft- und Maßregelvollzugseinrichtungen sowie psychiatrische Krankenhäuser, Heime der Jugendhilfe und für Senioren

Für Schulen bahnt sich eine weitere Änderung an. Ab dem 25. April könnten sich Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte mit Symptomen zwar noch gratis testen lassen, hieß es seitens der Landesregierung in Baden-Württemberg. Eine regelmäßige Corona-Testpflicht, wie sie bislang galt, wird es dann aber vorerst nicht mehr geben. Bereits Mitte März hatte es geheißen, dass die Testungen an Schulen "vorerst bis zu den Osterferien" fortgesetzt werden.

Auch für körpernahe Dienstleistungen entfallen alle Zugangsbeschränkungen. Das bedeutet, keine 3G-Regelung und keine Maskenpflicht mehr.

In Kirchen bestehen keine Zugangsbeschränkungen mehr - damit entfällt auch die Maskenpflicht.